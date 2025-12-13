Racquetbolistas potosinos suman más medallas

La representación potosina continúa destacando en el XXXVI campeonato mundial juvenil de Racquetbol en la Republica Dominicana, luego de que sus atletas lograran avanzar a instancias decisivas y asegurar preseas en distintas modalidades, confirmándose como algunos de los mejores exponentes juveniles del racquetbol en México a nivel nacional e internacional.

En la categoría 16 y menores singles varonil, el potosino Santiago Castillo (México) protagonizó un intenso encuentro de semifinales al imponerse al boliviano Sebastián Ruiz, en un duelo que se definió hasta el quinto set con parciales de 7-11, 11-7, 9-11, 11-8 y 16-14. Con este resultado, Castillo avanzó a la final, donde enfrentará a Alfredo Borja (Bolivia) en busca de la medalla de oro, convirtiéndose además en el único potosino en disputar una final en la modalidad de singles dentro de la llamada línea dorada del certamen.

En la modalidad de 16 y menores dobles varonil, la dupla mexicana conformada por Santiago Castillo y Axel Sánchez cayó en semifinales ante los bolivianos Sebastián Terrazas y Alfredo Borja con parciales de 12-14, 11-6, 11-4 y 11-2, resultado que les permitió quedarse con la medalla de bronce.

Por su parte, en la categoría 16 y menores dobles mixtos, los mexicanos Axel Sánchez y Andrea Pérez fueron superados en semifinales por la pareja de Costa Rica, integrada por Álvaro Guillén y Larissa Faeth, cerrando su participación también con medalla de bronce.

Finalmente, en la categoría 18 y menores dobles mixtos, la dupla mexicana Nicolás Galindo y Yanna Salazar consiguió su pase a la final tras vencer en semifinales a Christian Aldana e Isabella Wer (Guatemala) con marcadores de 11-6, 11-4 y 11-8. En la disputa por el oro, enfrentarán a los bolivianos Marco Mamini y Natalia Méndez.

Con estos resultados, dos potosinos estarán disputando finales: Santiago Castillo, en la categoría 16 y menores singles varonil, y Nicolás Galindo, en la 18 y menores dobles mixtos, reafirmando el alto nivel competitivo que actualmente ostentan los jóvenes atletas potosinos y su proyección dentro del panorama internacional del racquetbol juvenil.