Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), acabó con los rumores que colocan fuera de la Selección Mexicana a Rafael Márquez, hoy auxiliar de Javier Aguirre.

El excentral y excapitán del combinado nacional apunta a tomar las riendas de la Selección Mexicana luego de la Copa del Mundo 2026; sin importar los resultados, Javier Aguirre dejará el banquillo.

Sin embargo, hay reportes que lo colocan fuera del Tricolor y que sería Antonio Mohamed quien llegue a la dirección técnica del equipo nacional, versión que fue desmentida por Sisniega.

"Lo de Rafa Márquez es un contrato firmado, termina su empleo después de la Copa del Mundo y se integra como entrenador, es un plan que está en marcha", mencionó Ivar en conferencia de prensa tras la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga MX.

"Ha observado mucho, estuvo en Chile (Mundial Sub 20), tuvo mucha actividad, el plan está en marcha, queremos cumplirlo y plasmarlo como dice su contrato", agregó el directivo mexicano.

Rafael Márquez llegó como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre desde 2024. Desde entonces, se aseguró que el surgido del Atlas continuaría con el proyecto rumbo al Mundial 2030.

Como futbolista, Márquez disputó cinco Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por otra parte, Ivar Sisniega también confirmó la continuidad de Andrés Lillini, director deportivo de selecciones menores.

"Alguien como Andrés (Lillini) siempre tendrá ofertas. Es alguien importante de nuestro proyecto por lo que esperemos que continúe. Ayer hablé con él y manifestó sus ganas de seguir", explicó.