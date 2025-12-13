Rafael Nadal se opera de la mano

BARCELONA.- Rafael Nadal se sometió a una cirugía para tratar el dolor y ganar movilidad en su mano derecha, informó el retirado astro del tenis.

El campeón de 22 torneos de Grand Slam, quien juega con la mano izquierda, expresó el viernes en una publicación en X que había estado lidiando con el problema "desde hace mucho tiempo".

Nadal acompañó la publicación en redes sociales con una foto de sí mismo con el brazo derecho vendado y en cabestrillo. También bromeó diciendo que "me parece que no podré jugar" en el Abierto de Australia", el primer grande el próximo mes.

La cirugía tenía como objetivo "aliviar el dolor y restaurar la movilidad" de la articulación en la base de su pulgar derecho, según un comunicado aparte del representante de Nadal. La operación se realizó en una clínica de salud privada en Barcelona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nadal, de 39 años, se retiró del tenis en noviembre de 2024, desistiendo de prolongar su exitosa carrera después de jugar con varias lesiones.

Manifestó en mayo, en una ceremonia para celebrar su récord de 14 títulos del Abierto de Francia en París, que no había tocado una raqueta en los seis meses posteriores a su último partido profesional, una derrota con España en la Copa Davis hace 13 meses.

El mes pasado, circuló un video suyo peloteando con la tenista filipina Alexandra Eala en la academia de Nadal en su isla natal de Mallorca.