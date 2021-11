Raiders cortan mala racha a costa de Dallas

ARLINGTON, Texas.- Derek Carr y los Raiders de Las Vegas recibieron la ayuda que necesitaban del cornerback de Dallas Anthony Brown.

Daniel Carlson conectó un gol de campo de 29 yardas en tiempo extra después de que la cuarta interferencia de pase de Brown en el encuentro mantuvo viva la ofensiva de Las Vegas y los Raiders derrotaron el jueves 36-33 a los Cowboys.

El quinto gol de campo de Carlson en el encuentro llegó después de que Brown fuera castigado por interferir a Zay Jones en tercera oportunidad y 18 yardas por avanzar. Los cuatro castigos de interferencia contra Brown fueron en pases incompletos en tercer down.

Los Raiders tuvieron apenas dos conversiones de tercera oportunidad en total de sus dos partidos previos e iban de 13-3 el jueves. Pero Brown superó ese total sin ayuda.

Ambos conjuntos tuvieron su mayor cantidad de castigos y yardas por castigo en la temporada. Dallas cometió 14 para 166 yardas y Las Vegas 14 para 110.

"Veintiocho castigos, no sé qué demonios quieren que diga", dijo el entrenador en jefe de Dallas, Mike McCarthy. "Escriban lo que quieran. Por mi está bien".

Los Raiders (6-5) pusieron fin a una racha de tres derrotas con su primer triunfo en Día de Acción de Gracias desde 1968. Fue su cuarta aparición en el feriado desde entonces, y las dos derrotas previas habían sido ante los Cowboys.

"No les mentiré, me dieron escalofríos", declaró Carr. "Cuando esa patada cruzó los postes, se me vinieron a la mente muchos recuerdos de la infancia".

Dak Prescott acumuló 209 de sus 375 yardas aéreas en el último cuarto. Su envío de touchdown de 32 yardas a Dalton Schultz y la conversión de dos puntos, también con Schultz, empataron el juego a 30 con 2:54 en el reloj después de estar abajo en el marcador prácticamente desde el comienzo.

Carlson puso a Las Vegas al frente 33-30 al conectar un gol de campo de 56 yardas — el más largo de su carrera — con 1:52 en el reloj. Greg Zuerlein, quien falló un punto extra en el primer touchdown de Dallas, respondió con un gol de campo de 45 yardas a 19 segundos del final para enviar el juego a tiempo extra.

Tony Pollard devolvió una patada de salida 100 yardas para una anotación de Dallas en el tercer cuarto, pero fue detenido dentro de la 15 para dar inicio al tiempo extra. Los Cowboys despejaron sin conseguir un primer down después de iniciar desde su yarda 7 y los Raiders culminaron la tercera victoria de un equipo del Oeste de la AFC ante los Cowboys (7-4), líderes del Este de la NFC, en los últimos cuatro partidos.

Brown estaba de espaldas a Jones cuando Derek Carr lanzó su envío desde la yarda 43 de Las Vegas. El castigo colocó a los Raiders en la yarda 24 de Dallas y Carlson conectó la patada del triunfo después de que Dallas cometiera dos castigos de fuera de lugar.

Carr pasó para 373 yardas, incluyendo un envío de touchdown de 56 yardas a DeSean Jackson. Marcus Mariota tuvo un corto acarreo de anotación en una jugada por diseño.