Raiders terminan con el coach Pete Carroll

HENDERSON.- Los Raiders de Las Vegas despidieron el lunes a Pete Carroll después de apenas un año, lo que significa que entrarán en su tercera temporada consecutiva con un nuevo entrenador en jefe a cargo.

Carroll expresó grandes esperanzas al asumir el cargo. Aseguró que estaba acostumbrado a victorias de dos dígitos y esperaba lo mismo en Las Vegas. Pero los Raiders terminaron con un récord de 3-14, sufriendo una racha de diez derrotas consecutivas antes de finalizar con una victoria 14-12 sobre Kansas City el domingo.

Ahora la pregunta es cuál será el rumbo de los Raiders bajo la dirección del propietario Mark Davis, el propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek. Davis dijo en un comunicado que Spytek trabajaría con Brady en la contratación del próximo entrenador.