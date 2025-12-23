Raptors de Toronto aplastan al Heat de Miami en la NBA

MIAMI (AP) — Scottie Barnes anotó 27 puntos y capturó ocho rebotes por los Raptors de Toronto, que apalearon el martes 112-91 al Heat de Miami, en el último partido para ambos equipos antes de Navidad.

Immanuel Quickley anotó 18 unidades por los Raptors, quienes lograron su 18ª victoria en su 31º encuentro de la temporada. Necesitaron 57 partidos la campaña pasada para alcanzar las 18 victorias y están por encima del .500 en Navidad por primera vez desde la temporada 2019-20.

Sandro Mamukelashvili anotó 14 tantos y Brandon Ingram terminó con 12 por Toronto, que nuevamente jugó sin RJ Barrett —está recuperándose de un esguince en la rodilla derecha.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 21 por el Heat, que está de vuelta en el registro de .500 con un récord de 15-15 y ha perdido nueve de sus últimos 11 compromisos. Miami se ha quedado por debajo de los 100 puntos dos veces esta temporada, ambas ante Toronto y las dos derrotas.

Los 91 puntos del martes fueron la cifra más baja. Los Raptors vencieron al Heat 106-96 el 15 de diciembre.

Toronto ganó apenas por cuarta vez en sus últimos 12 duelos. Las dos victorias sobre el Heat han llegado en ese período.

Norman Powell anotó 17, Andrew Wiggins agregó 14 y Bam Adebayo capturó 12 rebotes por el Heat. Miami jugó nuevamente sin Tyler Herro, Nikola Jovic y Pelle Larsson, quienes siguen lesionados.