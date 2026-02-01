logo pulso
Raptors de Toronto superan al Jazz de Utah en emocionante partido en casa

El triunfo de los Raptors de Toronto sobre el Jazz de Utah destaca por el liderazgo de RJ Barrett y Sandro Mamukelashvili en la cancha.

Por AP

Febrero 01, 2026 08:22 p.m.
TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 21 puntos, Sandro Mamukelashvili añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 107-100 al Jazz de Utah para comenzar una serie de cinco partidos en casa.

Brandon Ingram sumó 19 puntos para ayudar a Toronto a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Immanuel Quickley tuvo 17 puntos.

Scottie Barnes celebró su inclusión en su segundo Juego de Estrellas de la NBA con 14 puntos y nueve rebotes. Barnes se lastimó el pie izquierdo con 4:48 restantes después de un robo. Se retiró 22 segundos después, solo para regresar en los últimos 3:05.

Lauri Markkanen tuvo 27 puntos y 11 rebotes para Utah. Los Jazz han perdido seis partidos consecutivos, la peor racha de la temporada.

Isaiah Collier añadió 19 puntos, y Jusuf Nurkic tuvo 11 puntos y 13 rebotes.

Los Raptors igualaron sus 30 victorias de la temporada pasada con 31 juegos restantes.

