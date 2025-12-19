logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Raptors vencen a los Bucks en mala racha

Por AP

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Raptors vencen a los Bucks en mala racha

MILWAUKEE.- Brandon Ingram anotó 29 puntos, Scottie Barnes agregó 24 y los Raptors de Toronto vencieron el jueves por la noche 111-105 a unos Bucks de Milwaukee que están en declive.

Los Raptors lograron victorias consecutivas como visitantes para recuperarse de una racha de cuatro derrotas. Ganaron 106-96 en Miami el lunes por la noche.

Milwaukee jugó su quinto partido consecutivo sin Giannis Antetokounmpo, ya que el dos veces MVP se recupera de una distensión en el gemelo derecho. Los Bucks también estaban sin Kyle Kuzma debido a una enfermedad. Toronto no contó con RJ Barrett (esguince de rodilla) ni Jakob Poeltl (parte baja de la espalda).

Los Bucks han perdido 12 de sus últimos 15 partidos. Estarán fuera de casa en 11 de sus próximos 14 encuentros, incluyendo cinco consecutivos comenzando el domingo y extendiéndose hasta el 29 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sandro Mamukelashvili añadió 18 puntos para Toronto. Barnes tuvo 11 rebotes además de sus 24 puntos. Jamal Shead e Immanuel Quickley proporcionaron cada uno diez asistencias.

Bobby Portis anotó 24 puntos, Kevin Porter Jr. 22 y Myles Turner 21 para Milwaukee. Porter también tuvo 13 asistencias y siete pérdidas de balón, mientras que Portis consiguió 12 rebotes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México
Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

SLP

El Universal

El titular de Conade destaca la importancia del Mundial para fomentar el deporte en México

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

SLP

El Universal

Rommel Pacheco muestra confianza en la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan
Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

SLP

AP

El Napoli logra vencer al AC Milan en un emocionante encuentro de la Supercopa Italia, destacando la actuación de Rasmus Højlund.

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial
Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

SLP

AP

Análisis del fondo de postemporada de la MLB 2024: comparativa entre Dodgers y Astros. Premios en efectivo y participaciones detalladas.