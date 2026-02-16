Raquetbolistas del CDPV rumbo a la ON-2026

El Club Deportivo Punto Verde continúa consolidándose como una de las principales canteras del raquetbol en San Luis Potosí, al aportar nuevamente atletas a la Selección Potosina que participará en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, reafirmando una trayectoria de décadas formando talento competitivo.

Desde la primera Olimpiada Nacional realizada en 1997, con sede en la Ciudad de México, Punto Verde ha tenido presencia constante en la representación estatal, convirtiéndose en un semillero y cuna del raquetbol potosino. Incluso, diversos jugadores que hoy pertenecen a otros clubes iniciaron su proceso deportivo dentro de esta institución, lo que habla de su impacto en el desarrollo de la disciplina a nivel estatal y nacional.

En esta edición, el club aporta cinco atletas a la selección, de los cuales cuatro lograron primeros lugares en sus respectivas categorías durante el proceso clasificatorio. Estos deportistas competirán en las modalidades de singles, dobles y dobles mixtos, con altas expectativas de protagonismo en el medallero.

Entre las figuras más destacadas surgidas de Punto Verde se encuentra Santiago Castillo Nava, máximo exponente juvenil del raquetbol potosino, quien ostenta el título de Subcampeón Mundial, consolidándose como referente del deporte en la entidad. También jugadores como Christopher Aradillas en 12 y Menores Varonil; Danna Paola Hernández en 16 y Menores Femenil; Ximena Bustamante Espinosa en 21 y Menores Femenil; José Luis De Alba en 21 y Menores Varonil.

Históricamente, los atletas de Punto Verde han sido protagonistas directos de las medallas obtenidas por San Luis Potosí en competencias nacionales, resultado del trabajo constante, la formación integral y el compromiso competitivo que caracteriza al club.

Con estos antecedentes, Punto Verde refrenda su papel como pilar fundamental del raquetbol potosino y una de las principales bases del éxito estatal en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.