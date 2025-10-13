logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Ratón interrumpe partido entre Gales y Bélgica en clasificación para Copa del Mundo

A pesar del curioso suceso con el ratón, Bélgica logra vencer a Gales y tomar el liderazgo del Grupo J en la clasificación para la Copa del Mundo 2026

Por AP

Octubre 13, 2025 09:08 p.m.
Ratón interrumpe partido entre Gales y Bélgica en clasificación para Copa del Mundo

CARDIFF, Wales (AP) — La actividad se retrasó brevemente en un partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Gales y Bélgica el lunes después de que una rata entrara al campo.

Con Bélgica en ventaja 2-1 en el segundo tiempo cuando se avistó a la rata fuera del área del portero Thibaut Courtois. El portero belga intentó recoger al roedor, pero este escapó.

El delantero galés Brennan Johnson terminó ahuyentándolo por las líneas laterales mientras la multitud aplaudía.

El pequeño retraso ocurrió después de que el árbitro detuviera el partido para que un jugador pudiera recibir tratamiento en el campo.

Bélgica ganó 4-2 para tomar el liderazgo del Grupo J en la clasificación europea para la Copa del Mundo 2026.

A pesar del curioso suceso con el ratón, Bélgica logra vencer a Gales y tomar el liderazgo del Grupo J en la clasificación para la Copa del Mundo 2026

