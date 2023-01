Raúl Jiménez dejaría Inglaterra para jugar con el Barcelona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL). - El 2023 empezó con todo y desde Europa llegan rumores de un fichaje bomba. Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton, dejaría la Premier League para unirse al FC Barcelona, a pesar de no haber tenido la mejor participación en la Copa del Mundo.

El mercado de invierno puede presentar muchas sorpresas, sobre todo por lo visto en Qatar, tal es el caso del argentino Enzo Fernández que se convertirá en refuerzo del Chelsea por más de 120 millones de euros, y de acuerdo con un periodista turco de ESPN, Ekrem Knour, Jiménez está en la lista de posibles fichajes del cuadro catalán.

El futuro del 'Lobo mexicano' en Inglaterra es incierto. Hay más sospechas que certezas, como decir que la directiva sigue molesta por acudir con la Selección Mexicana cuando de acuerdo con sus médicos, el delantero no estaba listo para jugar. Dentro de esas especulaciones, entra la posibilidad de que no renueve con los Wolves y se convierta en una opción para el equipo dirigido por Xavi Hernández.

El exdelantero del América ya sabe lo que es jugar en un grande de España. Jugó una temporada con el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Diego Simeone y posteriormente se marchó al Benfica, su última escala antes de arribar a la Premier League.