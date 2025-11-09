Ravens de Baltimore vencen a Vikings en un emocionante duelo de la NFL

MINNEAPOLIS (AP) — Lamar Jackson jugó con paciencia e inteligencia en su segundo partido tras regresar de una lesión, y los Ravens de Baltimore continuaron su resurgimiento defensivo al vencer 27-19 a los Vikings de Minnesota el domingo, logrando su tercera victoria consecutiva.

Malaki Starks y Marlon Humphrey interceptaron pases profundos de J.J. McCarthy, cuyo pase de touchdown a Jalen Nailor con 3:19 restantes redujo la ventaja de Baltimore a una posesión, pero fue muy poco y demasiado tarde para unos Vikings propensos a errores.

Los Ravens (4-5) convirtieron tres pérdidas de balón, incluyendo un fumble en un kickoff a principios del tercer cuarto por el novato Myles Price, en 13 puntos para mantener su ascenso en la carrera de la División Norte de la AFC después de un comienzo de 1-5.

Después de ir perdiendo 10-9 al medio tiempo, tras su primera mitad sin un touchdown en 21 juegos con Jackson como titular, los Ravens se apoyaron más en su ataque terrestre en la segunda mitad para desgastar a una defensiva de Minnesota que se desempeñó bien con poca ayuda de la ofensiva.

Jackson, haciendo su inicio número 100 en temporada regular, mejoró a 73-27 después de completar 17 de 29 pases para 176 yardas y un pase de touchdown en el cuarto período a Mark Andrews. Jackson, quien se perdió tres juegos el mes pasado por una lesión en el tendón de la corva, corrió nueve veces para 36 yardas.

Aaron Jones jugó para los Vikings a pesar de una lesión en el hombro y tuvo 69 yardas desde la línea de golpeo, incluyendo su primer touchdown por tierra de la temporada en la posesión inicial de Minnesota, pero solo tuvo 12 toques contra un frente de Baltimore que ha sido consistentemente vulnerable contra la carrera.