Rayadas golean sin piedad a ADSL femenil

En actividad de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Atlético de San Luis Femenil fue superado ampliamente por las Rayadas de Monterrey en el Estadio BBVA, la tarde de este sábado con un marcador final de 6-0.

El partido comenzó cuesta arriba para las potosinas. Apenas al minuto 2, el conjunto local se adelantó en el marcador tras un autogol en una jugada desafortunada en la que el balón impactó en Elaily Hernández-Repreza durante un intento de despeje, terminando en propia puerta.

Rayadas mantuvo la presión y al minuto 16 amplió la ventaja 2-0 con un disparo de Valerie Vargas desde fuera del área que se incrustó en el arco. Más adelante, al 32´, la árbitra central señaló penal a favor de Monterrey tras una falta dentro del área, el cual fue convertido por Lucía García para el 3-0.

Seis minutos después, al 38´, Lucía García volvió a hacerse presente en el marcador al definir en un mano a mano ante la arquera potosina, incrementando la diferencia. Antes del descanso, al minuto 45, Diana García anotó el quinto tanto para las locales.

En la segunda mitad, Monterrey cerró la cuenta al minuto 61, cuando Emily Gielnik marcó con un disparo desde fuera del área, decretando el resultado definitivo de 6 goles por 0.

Tras este resultado, Atlético de San Luis Femenil enfocará su preparación en su siguiente compromiso, que será ante el Club Puebla Femenil el miércoles 11 de marzo, cuando se reanude la competencia tras la Fecha FIFA en la jornada 11 del campeonato.