Rayados dice que cumplió con los protocolos sanitarios

Ante los señalamientos del América, que los culpa de haber sido negligentes en la manera se realizar los protocolos sanitarios y no haberlo informado, El Monterrey se defiende. El club regio asegura que ellos han cumplido al pie de la letra con las reglas para prevenir los contagios de Covid entre sus jugadores.

Mediante un comunicado, los Rayados mencionan: "Enfatizamos que en el partido ante el club América, celebrado el sábado 16 de enero, nuestro club cumplió en tiempo y forma con todos los protocolos sanitarios y de competencia exigidos por la Liga MX y las autoridades sanitarias para este torneo de Liga Guardianes 2021".

Las Águilas indicaron, también mediante un comunicado, que los Rayados no comunicaron en tiempo y forma de los futbolistas contagiados de Covid-19, exponiendo a los jugadores americanistas que reportan que ya tienen síntomas entre sus filas. Monterrey ha reportado a once jugadores de su primer equipo enfermos, por esa razón sus dos próximos juegos, ante León y Puebla, fueron reprogramados para el miércoles 10 de marzo y martes 2 de febrero, respectivamente.