Rayados elimina al América con gol agónico de Berterame

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- América ha cerrado un fatídico 2025, lleno de obstáculos y fracasos que le impidieron seguir acrecentando su palmarés bajo el mando de André Jardine.

Los Azulcrema tuvieron al borde del nocaut a Monterrey, vinieron de atrás para empatar el marcador global, pero se descuidaron en el momento menos indicado y les costó la eliminación del Apertura 2025. Bajo el mando de André Jardine nunca habían sido eliminados.

Con Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo, eufórico en uno de los palcos, "Las Águilas" cerraron el torneo y un año para el olvido. América ganó 2-1, pero con marcador global de 3-2 dicen adiós de la Liguilla.

Todo comenzó con una gran salvada de Luis Ángel Malagón que quedó mano a mano contra Jesús Corona. Intervención que elevó el ímpetu de los capitalinos.

Primero Alejandro Zendejas puso la chispa que el estadio Azulcrema necesitaba. El 10 de "Las Águilas" puso un balón al rincón de la portería de Luis Cárdenas para abrir el marcador.

El Estadio Ciudad de los Deportes explotó. El momento era de "Las Águilas" y su afición presentía lo que era inevitable. Al 59, Raúl Zúñiga puso el 2-0 para arrebatarle el boleto a "La Pandilla".

Rayados se quedó con uno menos luego de la expulsión de Jorge Rodríguez por doble amarilla. Anímicamente Monterrey estaba hundido y los de Coapa tenían pie y medio en Semifinales.

Monterrey no tenía respuesta, no había manera de abrir la línea de 5 qué Jardine puso en la zaga tras tomar la ventaja por dos goles, pero un descuido de Kevin Álvarez tiró todo lo conseguido. Germán Berterame entró solo al área, remató de cabeza y enmudeció Ciudad de los Deportes.

Un balde de agua fría para todos los americanistas que veían cerca el pase a Semifinales. Así, "Las Águilas" consumaron un nuevo fracaso y cerraron un oscuro año.