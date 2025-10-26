Rayados pierde a Oliver Torres para el Clásico Regio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Domenec Torrente no encontró respuestas. El técnico de Rayados reconoció en conferencia de prensa que su equipo fue superado por Cruz Azul, aceptando que el resultado fue justo tras el 2-0 sufrido en el Estadio Olímpico Universitario.

El estratega español fue claro que fueron afectados tras la expulsión de Oliver Torres: "Sabíamos que éramos inferiores en aquel momento por número en el campo, porque también el equipo que enfrentábamos es un muy buen equipo", dejando entrever que la expulsión condicionó el encuentro.

Monterrey no logró imponer su ritmo y Torrent lamentó el momento en que llegó la derrota. Sucedió en la jornada 15 del Apertura 2025, cuando el margen de error es mínimo para los clubes que buscan terminar entre los primeros puestos. "El futbol es así... orgulloso del esfuerzo de los jugadores, del espíritu de equipo. Quedan dos jornadas, levantamos, tenemos otro partido muy importante en casa que estamos fuertes y vamos a ver cómo lo afrontamos".

El técnico español defendió el trabajo de sus jugadores y rechazó las críticas por el costo de su plantilla. Consideró que el valor del equipo no garantiza títulos ni victorias automáticas. "Plantillas más caras, cuando fichamos antes de diciembre ya teníamos que ganar... esto es futbol, y hay seis equipos muy buenos y los que están por debajo también lo son, los resultados de ayer, entonces, yo puedo entender las expectativas, pero esto no es matemático, si no no empezaríamos las ligas, miraríamos los presupuestos, si ganábamos hoy nos pondríamos líderes".

Torrent también reflexionó sobre el entorno mediático que rodea al Monterrey, consciente de la exigencia constante que impone su afición. Aun así, aseguró que el grupo sigue enfocado y con margen de mejora. "Nos quedan dos jornadas... lo que nos interesa es hacer el máximo de puntos posibles y afrontar bien el pleito".

La derrota ante Cruz Azul, además, dejó consecuencias importantes. El técnico confirmó que no contará con Oliver Torres para el Clásico Regio, una baja sensible de cara al duelo ante Tigres. Será un partido crucial para mantener vivas las aspiraciones de pelear por la cima del Apertura 2025.

Torrente, sin embargo, fue contundente al restar dramatismo al clásico norteño. "Hace mucho tiempo que hemos superado esto de que el clásico es más importante que todo", afirmó, explicando que su prioridad no es ganar un solo partido, sino mantenerse en la pelea por el campeonato. "Yo quiero que el equipo sea campeón", remarcó con claridad.