SEGE buscará más recursos para fortalecer educación indígena

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que para el ejercicio fiscal 2026 se buscará fortalecer la Dirección de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural con una mejor dotación de recursos, a fin de consolidar su infraestructura, materiales educativos y programas de formación docente, además de brindar certeza laboral al magisterio indígena potosino.

El funcionario destacó que actualmente se tienen registradas alrededor de mil 100 instituciones educativas indígenas distribuidas en 24 municipios del estado, lo que representa un crecimiento importante respecto a las cifras históricas del sector. Subrayó que este nivel educativo atraviesa uno de sus mejores momentos gracias al decreto emitido en febrero de 2024, que otorgó reconocimiento formal y nuevas claves de supervisión tanto en preescolar como en primaria, un hecho que calificó como "trascendente" a nivel nacional.

"Por primera vez se han asignado claves de inspección y supervisión en educación indígena; es un avance que coloca a San Luis Potosí como referente nacional", señaló Torres Cedillo, al recordar que este reconocimiento no existía desde la creación del subsistema hace más de 50 años.

El secretario explicó que, durante el ejercicio anterior, la Dirección de Educación Indígena contó con un presupuesto de 19 millones 931 mil pesos, mientras que en infraestructura educativa se ejercieron 14 millones 777 mil pesos adicionales. Sin embargo, reconoció que estos recursos resultan insuficientes ante las necesidades del sector, por lo que se buscará una ampliación que permita atender con mayor equidad a las comunidades indígenas.

Torres Cedillo indicó que el reconocimiento jurídico y administrativo del sector indígena representa apenas el primer paso, y aseguró que la SEGE trabaja para fortalecer la educación con pertinencia cultural y lingüística, además de mejorar las condiciones laborales del personal docente que atiende a miles de niñas y niños hablantes de lenguas originarias en San Luis Potosí.