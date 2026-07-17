Real de Catorce se alista para el Wirikuta Bike–Alubike 2026

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La quinta fecha del serial nacional Wirikuta Bike–Alubike 2026 fue presentada de manera oficial y promete convertirse en uno de los eventos más importantes del ciclismo de montaña en México. La competencia se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, teniendo como escenario los espectaculares paisajes de Real de Catorce, San Luis Potosí.

En la presentación estuvieron presentes Javier Noyola Valdés, director general de Bicicletas Mercurio; Jacobo Martínez Zacarías, director comercial de Shimano México; Alfonso Reyes Arvizu, gerente comercial de Bicicletas Mercurio; Armando Zacarías, comisionado de la Federación de Ciclismo de Montaña; y Manolo Cruz, presidente de la Asociación de Ciclismo de San Luis Potosí.

Durante el anuncio, Javier Noyola Valdés dio la bienvenida a los asistentes e invitó a los amantes del ciclismo a formar parte de esta competencia, en la que se espera la participación de más de mil 200 competidores provenientes de distintos estados de la República Mexicana, además de ciclistas de otros países.

El recorrido consistirá en un exigente reto de 100 kilómetros, diseñado para poner a prueba la resistencia, la técnica y la preparación física de los participantes a través de los caminos y senderos del territorio sagrado de Wirikuta, considerado uno de los escenarios más emblemáticos para la práctica del ciclismo de montaña en el país.

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El evento cuenta con el aval de la Unión de Ciclistas de México (UCMEX), organismo que promueve el desarrollo del ciclismo nacional y respalda competencias con altos estándares de organización, fortaleciendo la proyección de Wirikuta Bike–Alubike como una prueba de calidad dentro del calendario nacional.

Además de su impacto deportivo, la competencia busca impulsar el turismo y la economía regional. La llegada de cientos de ciclistas y sus acompañantes beneficiará directamente a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, guías turísticos, artesanos y prestadores de servicios de Real de Catorce y sus alrededores.

Como parte del atractivo del evento, ALUBIKE ofrecerá una importante bolsa de premiación. En la clasificación general, el ganador recibirá 20 mil pesos, el segundo lugar 15 mil, el tercero 10 mil, el cuarto 7 mil, el quinto 5 mil 500, el sexto 4 mil 500, el séptimo 3 mil 500, el octavo 2 mil 500, el noveno 2 mil y el décimo mil 500 pesos. En las categorías Mixto y E-Bike, el primer lugar obtendrá 10 mil pesos, el segundo 5 mil y el tercero 2 mil 500 pesos.

Los interesados podrán inscribirse mediante dos modalidades. El Kit Básico, con un costo de 1,950 pesos, incluye jersey de manga corta con cierre, buff, ánfora, botella Electrolit y medalla conmemorativa sorpresa. Por su parte, el Kit Pro tendrá un costo de 2,200 pesos e incluirá jersey de manga larga con cierre, buff, ánfora, botella Electrolit y medalla sorpresa.