logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Real Madrid gana y duerme como líder

Un doblete de Mbappé noqueó al Villarreal y confirma la mejoría del club

Por EFE

Enero 24, 2026 04:08 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

Dos goles de Kylian Mbappé en la segunda parte permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal.

Con ello, consolidaron la recuperación desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa.

Los blancos duermen líderes provisionales a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona, que recibe al Oviedo.

Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder, el conjunto madridista, que recupera la iniciativa en la Liga a la espera del partido del Barcelona, ofreció una versión más solidaria tras el descanso y controló el encuentro, en el que apenas sufrió para conservar su ventaja ante un rival muy fatigado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day
Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day

Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day

SLP

EFE

Reciben críticas del presidente de EUA por sus posturas políticas

Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing
Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing

Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing

SLP

El Universal

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones
Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones

SLP

El Universal

Argentinos se burlan de Santiago Giménez
Argentinos se burlan de Santiago Giménez

Argentinos se burlan de Santiago Giménez

SLP

El Universal