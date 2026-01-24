Real Madrid gana y duerme como líder

Dos goles de Kylian Mbappé en la segunda parte permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal.

Con ello, consolidaron la recuperación desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa.

Los blancos duermen líderes provisionales a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona, que recibe al Oviedo.

Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder, el conjunto madridista, que recupera la iniciativa en la Liga a la espera del partido del Barcelona, ofreció una versión más solidaria tras el descanso y controló el encuentro, en el que apenas sufrió para conservar su ventaja ante un rival muy fatigado.

