Real Madrid vence al Atleti

El equipo merengue se lleva el derbi y se cita con el Barsa en la final

Por AP

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Real Madrid vence al Atleti

YEDA.- Con goles de Federic Valverde y Rodrygo, el Real Madrid venció el jueves 2-1 al Atlético de Madrid, para establecer otro clásico final en la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí.

Valverde adelantó al Madrid apenas dos minutos después de iniciado el partido en Yeda cuando el centrocampista uruguayo anotó directamente de un tiro libre con un potente disparo que Jan Oblak no pudo detener.

Valverde luego ayudó a hacer el 2-0 a los 55 minutos cuando envió el balón entre la defensa del Atlético para encontrar a Rodrygo. El delantero brasileño, que está jugando bien después de una temporada inferior el año pasado, hizo el resto al vencer a Oblak con un disparo a ras para el gol de la victoria.

Alexander Sorloth acercó al Atlético tres minutos después cuando el delantero cabeceó un centro de Giuliano Simeone . El Atlético presionó por el empate, pero no lo logró.

El Madrid jugó sin el lesionado Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

El equipo de Xabi Alonso enfrentará el domingo al Barcelona en la final del torneo de cuatro equipos.

Este fue el primer gol de Valverde esta temporada. Ha tenido dificultades para unirse al ataque esta campaña porque se ha visto obligado a jugar fuera de posición como lateral derecho debido a las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

El Atlético creó varias oportunidades para marcar en la segunda mitad, pero el portero Thibaut Courtois hizo bien en desviar un cabezazo a quemarropa de Sorloth y un disparo lejano de Alex Baena.

Nos faltó tener más frialdad en el golpeo final, pero Courtois tuvo dos o tres intervenciones muy buenas. El equipo jugó bien, a lo que quisimos jugar. Ellos metieron un golazo y luego hicieron un contragolpe muy bueno que definieron muy bien", admitió el técnico del Atlético, Diego Simeone.

El Atlético había vencido 5-2 al Madrid cuando se enfrentaron en septiembre en La Liga.

