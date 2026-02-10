Recibe ADSL femenil a Pachuca
La actividad regresa al Estadio Alfonso Lastras este martes cuando el Atlético de San Luis Femenil reciba a las Tuzas del Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, programado para iniciar en punto de las 19:00 horas.
El conjunto potosino buscará sumar su primera victoria del certamen, luego de un inicio complicado en el que no ha logrado encontrar regularidad, acumulando varios descalabros y empates tanto en casa como en condición de visitante.
El historial entre ambas escuadras favorece ampliamente al cuadro hidalguense. En 13 enfrentamientos previos, Pachuca registra 11 triunfos, un empate y solo una victoria para el Atlético de San Luis, reflejo del dominio que han mantenido las Tuzas en los duelos directos.
De cara a este compromiso, Atlético de San Luis se ubica en la décimo quinta posición de la tabla general, mientras que Pachuca llega como uno de los equipos protagonistas del torneo al ocupar el quinto lugar de la clasificación, por lo que el reto para las potosinas será mayúsculo en su intento por cambiar el rumbo del torneo.
