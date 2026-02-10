logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Recibe ADSL femenil a Pachuca

Por Romario Ventura

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Recibe ADSL femenil a Pachuca

La actividad regresa al Estadio Alfonso Lastras este martes cuando el Atlético de San Luis Femenil reciba a las Tuzas del Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, programado para iniciar en punto de las 19:00 horas.

El conjunto potosino buscará sumar su primera victoria del certamen, luego de un inicio complicado en el que no ha logrado encontrar regularidad, acumulando varios descalabros y empates tanto en casa como en condición de visitante.

El historial entre ambas escuadras favorece ampliamente al cuadro hidalguense. En 13 enfrentamientos previos, Pachuca registra 11 triunfos, un empate y solo una victoria para el Atlético de San Luis, reflejo del dominio que han mantenido las Tuzas en los duelos directos.

De cara a este compromiso, Atlético de San Luis se ubica en la décimo quinta posición de la tabla general, mientras que Pachuca llega como uno de los equipos protagonistas del torneo al ocupar el quinto lugar de la clasificación, por lo que el reto para las potosinas será mayúsculo en su intento por cambiar el rumbo del torneo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1
Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1

Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1

SLP

El Universal

El casco incluye la bandera de México y los principales patrocinadores del piloto tapatío.

Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles
Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles

Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles

SLP

AP

Las dos últimas demandas civiles contra Deshaun Watson fueron desestimadas, cerrando su proceso legal iniciado en 2021.

Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno
Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno

SLP

El Universal

El patinador mexicano competirá el 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena con el respaldo nacional.

Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina
Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina

Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina

SLP

AP

Mathilde Gremaud defendió su título olímpico en freeski slopestyle, superando a Eileen Gu por un margen estrecho.