Reconoce "Jona" Gómez acercamientos con el Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana sumó, con miras a la Copa del Mundo de 2026, a Obed Vargas, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores mexicoamericanos que, después de conocer el proyecto para la edición de 2030 encabezado por Rafael Márquez, aceptaron representar al país.

La llegada de estos futbolistas al equipo nacional, además de ofrecer nuevas variantes, generó una gran expectativa entre la afición, que mantiene la idea de presenciar un cambio generacional tras el torneo de FIFA.

El listado de talento con doble nacionalidad que podría representar a México estaría muy cerca de aumentar, luego de confirmarse los acercamientos con Jonathan Gómez, lateral del Albacete, quien habló sobre la posibilidad de jugar con el Tricolor gracias a la comunicación con Andrés Lillini, director de selecciones menores.

"Sí he tenido contacto con Andrés Lillini. Tengo orgullo por los dos países (México y Estados Unidos). Yo crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano: crecí en una casa mexicana, mis padres son mexicanos y tengo familia allá. He representado a los dos países y les tengo mucho respeto", mencionó en entrevista con Imagen Deportes.

Con 22 años, el nacido en Texas ha acumulado una experiencia importante en Europa, futbol al que llegó en 2022 con la Real Sociedad B y en el que también sumó minutos con el Mirandés.

Actualmente juega a préstamo con el Albacete, donde registra participación en 17 partidos de liga y 3 de Copa del Rey. Su cesión finalizará en junio de 2026.