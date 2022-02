RECUENTO: Valíeva, Chen, Slafkovsky, Friedrich, Pechstein, protagonistas sobre el hielo

Redacción Deportes, 20 feb (EFE).- El estadounidense Nathan Chen, el alemán Francesco Friedrich, la italiana Ariana Fontana y el eslovaco Juraj Slafkovsky han sido algunos de los principales protagonistas sobre el hielo en los Juego Olímpicos de Pekín que se clausuran este domingo, gracias a sus resultados.

Pero también lo fueron, por otros motivos, la rusa Kamila Valíeva o la germana Claudia Pechstein.

KAMILA VALÍEVA, VÍCTIMA

El positivo por dopaje de la rusa Kamila Valíeva, una niña de 15 años en cuya orina se encontraron trazas de un medicamento contra la angina de pecho, descolocó a los organismos implicados, que tomaron decisiones sin precedentes.

Cuando se conoció su positivo, de una muestra tomada en diciembre, Valíeva ya había ganado el oro en la competición por equipos, una medalla que nunca se entregó. Además, se le permitió seguir compitiendo para evitarle "un daño irreparable", a la espera de que se cierre el caso.

Abrumada por la presión, pasó de favorita para ganar el título individual a ocupar la cuarta plaza. Sus compañeras Anna Shcherbakova y Alexandra Trusova fueron oro y plata, pero el equipo ruso dio muestras públicas de estar sometido a un régimen disciplinario difícil de justificar.

NATHAN CHEN OCUPA EL TRONO DESTINADO A HANYU

El japonés Yuzuru Hanyu era una de las figuras más esperadas de los Juegos, ante su posible tercer oro consecutivo en patinaje artístico y su probable ejecución del primer cuádruple axel. Pero el trono fue de manera indiscutible para Nathan Chen, estadounidense hijo de inmigrantes chinos.

Tras su exhibición en el programa corto, pocas dudas cabían sobre la victoria de Chen tras el ejercicio libre. Y así lo confirmó, con un programa en el que metió cinco cuádruples.

Se resarció por fin de su actuación en los Juegos de Pyeongchang, donde quedó fuera del medallero, en quinta posición. Esta vez le tocó a Hanyu perderse el podio.

SUI Y HAN, UNA PAREJA DE ORO

Los chinos Sui Wenjing y Han Cong, con una ejercicio libre sublime, lograron una emocionante victoria en la competición por parejas de patinaje artístico, por delante de las tres duplas rusas que amenazaban con copar el podio en los Juegos de Pekín.

Ya habían sido los mejores en el corto, pero su segunda aparición sobre el hielo llevó la competición a otra dimensión. Estuvieron imponentes desde el cuádruple twist inicial, perfecto, hasta el bello elevado con el que cerraron.

Fue la última medalla de China en los Juegos y una de las más valiosas, por la competencia y por el peso específico de esta competición en el programa olímpico.

JURAJ SLAFKOVSKY, HA NACIDO UNA ESTRELLA

Ganador de la medalla de bronce con la selección de Eslovaquia y máximo goleador del torneo a los 17 años, Juraj Slafkovsky se incorporó en Pekín a la constelación de estrellas del hockey sobe hielo.

Con siete tantos y 24 tiros a puerta, más que ninguno de sus rivales en todos los Juegos, en el partido por el bronce (4-0 a Suecia) el adolescente fue decisivo, con sus dos goles, para la consecución de la primera medalla olímpica de su país en hockey.

FRANCESCO FRIEDRICH, EL MEJOR PILOTO DE BOB DE LA HISTORIA

Entre el absoluto dominio alemán en todas las modalidades de trineo, Francesco Friedrich destacó con luz propia por ser el piloto de los bobs con los que, acompañado por el 'freno' Thorsten Margis, ganó los dos oros de 2018 y los dos de 2022.

Ganador de todas las pruebas de la Copa del Mundo desde los Juegos de PyeongChang, con 3 títulos mundiales en su mochila, en Pekín ratificó su hegemonía y su condición de mejor piloto de todos los tiempos.

Antes de competir en Pekín, declaró: "¿Sabes lo que sería el golpe definitivo? Repetir en Pekín la doble victoria olímpica. Nadie lo ha conseguido. Sería una locura". Y lo fue.

KAILLIE HUMPHRIES, PRIMERA CAMPEONA EN MONOBOB CON SU NUEVA NACIONALIDAD

El monobob femenino se incorporó al programa de los Juegos y la primera en ganarlo fue la estadounidense Kaillie Humphries, que ya contaba con tres podios olímpicos en el bob a dos, pero como canadiense.

Su polémica solicitud de la nacionalidad estadounidense irritó a la federación canadiense. Tuvo que esperar hasta el pasado diciembre para saber que podría competir para su nuevo país.

Fue el único oro no alemán del programa de bobsleigh.

STEFANIA CONSTANTINI, INSUPERABLE EN CURLING

Italia se estrenó en el podio olímpico de curling por la puerta grande, con un oro en dobles mixtos en el que fue determinante la actuación de la debutante Stefania Constantini, que formó pareja con Amos Mosaner, ya con experiencia en 2018.

Los italianos derrotaron en la final a los noruegos Kristin Skaslien y Magnus Nedregotten por 8-5. El aplomo de Constantini en la última piedra, con la que necesitaba sacar fuera una de las de sus rivales para amarrar el oro, volvió a ser la clave.

Italia fue el único equipo invicto en la fase previa y pasó luego por las rondas eliminatorias con idéntica preeminencia.

La 'curler' de Cortina d'Ampezzo -sede de los próximos Juegos junto a Milán-, de 22 años, era la única representante del curling femenino de su país en los Juegos de Pekín, pues el equipo de mujeres, al contrario que el de los hombres, no obtuvo la clasificación.

NIKLAS EDIN, EL GRAN 'SKIP'

El equipo masculino de curling de Suecia se proclamó campeón de la mano del 'skip' Niklas Edin, de 36 años y que en los últimos diez se ha sometido a otras tantas operaciones quirúrgicas en prácticamente todas las partes de su cuerpo: tobillos, rodillas, hombros y espalda.

Gracias a la certera dirección de Edin, Suecia culminó una racha ascendente que empezó con el bronce de 2014 y continuó con la plata de 2018.

Edin ya participó en los dos podios olímpicos anteriores y tiene, ademas de los cinco títulos mundiales, otros siete de Europa.

ARIANA FONTANA, EN EL PODIO DESDE 2006

La italiana Ariana Fontana comenzó a ganar medallas olímpicas en el patinaje de velocidad en pista corta en 2006, cuando tenía 16 años, y siguió haciéndolo a los 31 en Pekín, donde se hizo con un oro en los 500 m y dos platas en el relevo mixto y en los 1.500.

Estos tres premios elevan a once su número de podios olímpicos y la convierten en la italiana con mas medallas. Las ganadas en los Juegos se unen a las 17 que suma en campeonatos del mundo. En europeos, pasan de cuatro decenas.

Fontana se peleó con su federación en 2020 y se trasladó Hungría con su marido y entrenador para preparar estos Juegos, que pueden ser lo últimos.

IRENE SCHOUTEN, TRICAMPEONA EN PEKÍN

La supremacía de Países Bajos en el patinaje de velocidad puede personificarse en Irene Schouten, que sumó tres victorias: 3.000 m, 5.000 m y salida en masa. También participó del bronce en la persecución por equipos.

La selección neerlandesa se llevó seis e las catorce pruebas del programa de este deporte, en el que ninguna selección le hace sombra.

ADIÓS CON RÉCORD A PECHSTEIN

La alemana Claudia Pechstein, primera mujer que participa en ocho Juegos de invierno y la de más edad en hacerlo, a sus 49 años, cerró su concurso en Pekín 2022 y su larga carrera olímpica con una novena plaza en la salida en masa casi tan meritoria como sus nueve medallas en anteriores ediciones.

Antes fue vigésima en los 3.000 m.

Pechstein es quíntuple campeona olímpica y seis veces campeona del mundo. Ha participado en todos los Juegos desde 1992 excepto en los de 2010, cuando estuvo sancionada por dopaje.

EILEEN GU (CHN):



===============



La auténtica sensación de estos Juegos, especialmente para el público local y por su peculiar historia personal, Eileen, nacida hace 18 años en San Francisco (California), decidió competir por el país de su madre, Yan Gu, hija de un ingeniero del ministerio de la vivienda de China, que emigró a Estados Unidos hace 30 años; y en los Juegos de Pekín se convirtió en la primera en la historia del 'freestyle' -o esquí acrobático- en ganar tres medallas en esta modalidad deportiva.



Gu, que el año pasado se había proclamado doble campeona del mundo en Aspen (EEUU), de 'halfpipe' y de 'slopestyle', se convirtió en la campeona olímpica más joven de la historia del freestyle al ganar el pasado 8 de febrero la debutante prueba de 'Big Air', en la que había capturado bronce la pasada temporada en los citados campeonatos.



Posteriormente, Eileen -la primera en 'planchar' un 'double cork 1440', un salto de cuatro rotaciones de 360 grados y dos saltos mortales- añadiría otro oro, el de slopestyle; y una plata, en el halfpipe, para convertirse en una de las grandes protagonistas de unos Juegos y confirmarse como uno de los nuevos ídolos de la afición china.



JOHANNES STROLZ (AUT):



=======================



Después de prepararse él mismo sus propios esquís -y costearse viajes y concentraciones-, Strolz protagonizó todo un sueño olímpico al convertirse en el gran triunfador de las pruebas de esquí alpino de Pekín 2022, donde añadió este domingo el oro en la prueba por equipos, después de ganar el de combinada y de sumar otra plata en la vigésima cuarta edición de los Juegos de invierno.



Strolz, nacido hace 29 años en Bludenz (Vorarlberg), marcó un hito en estos Juegos, sólo poco más de un mes después de darse a conocer al gran público al ganar su primera -y por ahora única- prueba de Copa del Mundo: el eslalon de Adelboden (Suiza); proeza que fue elevando progresivamente.



Primero, repitió el título de combinada que 34 años antes había ganado su padre, Hubert -asimismo plata en el gigante de los Juegos de Calgary'88 (Canadá)-, antes de igualar la colección de trofeos olímpicos de su progenitor al capturar plata en el eslalon; y mejorarla este domingo con el oro por equipos. Johannes no se volverá a preparar él mismo sus propios esquís; en la vida.



RYOYU KOBAYASHI (JPN):



======================



Kobayashi superó con éxito, a los 25 años, el gran reto de su ya de por sí brillante carrera deportiva, en la que faltaba una medalla en un gran evento. Ganó oro en el trampolín corto y le añadió la plata en la rampa grande de los saltos de esquí nórdico, en una temporada en la que muy probablemente se jugará la Copa del Mundo -que ganó hace tres temporadas y en la que suma 26 victorias- con el alemán Karl Geiger.



A principios de año ganó por segunda vez el prestigioso Cuatro Trampolines y estuvo a punto de convertirse en el primero de la historia en ganarlo dos veces con un pleno de triunfos en las cuatro rampas, algo que evitó el austriaco Daniel Huber al ganar la última prueba. De momento, es, junto al alemán Sven Hannawald (2002) y el polaco Kamil Stoch -triple oro olímpico, que lo logró en 2018, un año antes que él y al que tampoco habrá que descartar en Pekín 2022- uno de los únicos tres que lo ha ganado con un 'Grand Slam'.



Ryoyu sale como uno de los triunfadores de los Juegos de Pekín 2022, en una de las disciplinas históricas, en la que el noruego Marius Lindvik ganó el oro en el trampolín largo, en el que Austria ganó la prueba por equipos. Eslovenia, en la rampa corta, se anotó el debutante evento por naciones mixto.



ANNA GASSER (AUT):



=================



Se convirtió en la 'Nadia Comaneci' de los Mundiales de Sierra Nevada 2017, en los que confirmó su condición de favorita al ganar con la puntuación perfecta (100 puntos) la prueba de 'Big Air', disciplina del snowboard en la que capturó oro olímpico en PyeongChang (Corea del Sur), donde, al igual que en Sochi (Rusia) y en Pekín, también compitió en slopestyle y la modalidad en la que triunfó debutaba en el calendario olímpico.



Gasser -nacida hace 30 años en Villach- había afirmado que en PyeongChang era la gran favorita y que ahora será "sólo una de las favoritas", por lo que, con poco que perder y bastante que ganar, revalidó título olímpico de Big Air este mes en China.



ALEXANDER BOLSHUNOV (RUS):



============================



A los 25 años, el ruso se convirtió, con cinco medallas -tres de oro-, en el gran triunfador de las pruebas de esquí de fondo, éxito que completó al ganar el sábado en Zhangjiakou el último evento; que iba a ser de 50 kilómetros con salida en masa y estilo libre pero que se redujo a 30, para preservar "la salud y la seguridad" de los deportistas, debido al mal tiempo derivado del fuerte viento, que convertía en "extremas" las condiciones.



Bolshunov añadió ese oro a los dos que había ganado en la prueba de 'skiatlón' y en el relevo 4 x 10 kilómetros; en unos Juegos en los que, además, ganó plata en los 15 kilómetros, estilo clásico; y en los que capturó bronce en la prueba sprint por equipos (parejas).



El ruso se coronó en las pruebas de fondo, cuyo trono le iba a discutir el noruego Johannes Hosflot Klaebo, retirado el sábado y que salió de China con cuatro medallas: los dos oros que capturó en las pruebas sprint -individual y por equipos-; a los que añadió la plata en los 15 kilómetros, estilo clásico, y el bronce en la prueba sprint por equipos.



CHLOE KIM (USA):



===============



Para no pocos una deportista 'de otro planeta', la estadounidense de origen coreano evitó que la catalana Queralt Castellet ganase para España en estos Juegos el oro en 'halfpipe' de snowboard.



Ya hubiese optado, como poco, al podio en los Juegos de Sochi'14 (Rusia), pero como de aquella sólo tenía trece años y no la dejaron competir, capturó oro olímpico con 17, hace cuatro, en los de PyeongChang, en Corea del Sur: la tierra de sus abuelos. Donde se convirtió en la más joven campeona olímpica de snowboard al ganar el oro en la citada disciplina.



En 2019, Kim se proclamó campeona mundial en Park City (Utah), título que revalidó el año pasado en Aspen (Colorado), asimismo en Estados Unidos; y ahora, con 21 años, repitió sin problema alguno el oro olímpico de hace cuatro años, que dejó sentenciado en la primera de las tres rondas de la prueba.



LARA GUT-BEHRAMI (SUI):



========================



La suiza -a la que entrena el español José Luis Alejo- salió como triunfadora, al añadir el oro en el supergigante al bronce que había capturado en el gigante, de las pruebas de esquí alpino, disputadas en Yanqing y en la que escenificó el dominio en el deporte rey invernal de la Confederación Helvética, que ganó cinco oros en los Juegos de Pekín.



Gut, de 30 años, ganadora de la Copa del Mundo hace seis y que desde hace tres temporadas vive una segunda juventud junto al andaluz Alejo -incluyendo los dos títulos mundiales y el bronce que capturó el año pasado en Cortina d'Ampezzo (Italia)-, cerró su circulo al ganar el único gran oro que le faltaba, al proclamarse campeona olímpica de supergigante, disciplina en la que cuenta la mitad de sus 34 victorias en la competición de la regularidad.



Suiza ganó los descensos, la prueba reina, gracias a Corinne Suter -actual campeona del mundo de la disciplina, al ganar el año pasado en Cortina- y Beat Feuz -oro mundial ante su afición en St. Moritz'17 y ganador de las últimas cuatro Bolas de Cristal de la disaciplina-. Marco Odermatt, que a los 24 años camina con paso firme hacia su primer triunfo general en la Copa del Mundo, ganó el gigante; y Michelle Gisin revalidó título de combinada al encabezar un 'doblete' helvético por delante de su gran amiga Wendy Holdener.



LINDSEY JACOBELLIS (USA):



========================



A los 36 años ganó el oro que había 'tirado' ella misma hace 16 en los Juegos de Turín (Italia), en la prueba de 'boardercross' de snowboard. Jacobellis, sin duda una de las mejores 'riders' de toda la historia, que hace cinco años logró en España su quinto título individual de campeona en Sierra Nevada (Granada) y que contaba otro oro mundial en la prueba por equipos mixtos de hace tres años en Solitude (EEUU), partía como la gran favorita al oro en el estreno olímpico del boardercross, hace 16 años en Bardonecchia. Pero la súper-campeona de Connecticut, diez veces victoriosa en los X-Games y con treinta triunfos en la Copa del Mundo, 'tiró' ella sola la medalla de oro, al caerse tras efectuar un 'method grab' de festejo anticipado en el penúltimo salto, cuando lideraba claramente la carrera; lo que no evitó, no obstante, que ganase la plata en el Piamonte.



Dieciséis años después, enmendó el error que la perseguía durante toda su carrera deportiva; y, además, elevó la apuesta: al capturar, junto a Nick Baumgartner -de 40- un segundo oro, en la prueba (mixta) por equipos. Demostrando que las viejas rockeras (y sus colegas) nunca mueren.



MATTHIAS MAYER (AUT):



=====================



Hijo de Helmut Mayer -plata en el supergigante olímpico de Calgary'88 (Canadá)- el austriaco no había logrado victoria alguna en la Copa del Mundo cuando sorprendió al mundo al capturar oro en el descenso, la prueba reina del esquí alpino, en los Juegos de Sochi (Rusia).



Cuatro años después, se proclamó campeón olímpico de supergigante en los de PyeongChang (Corea del Sur). Y a sus 31 años, el campeón carintio -tercero en la general de la Copa del Mundo, por detrás del suizo Marco Odermatt y del noruego Aleksander Aamodt Kilde-, que también ganó el bronce en el descenso, se convirtió, al ganar el 'súper' en los de Pekín 2022, en el tercero de la historia del deporte rey invernal, después del noruego Kjetil Andre Aamodt -el esquiador alpino más laureado del olimpismo ( con cuatro oros, dos platas y dos bronces)- y de la italiana Deborah Compagnoni, en ganar tres oros en tres Juegos diferentes.



Con estos dos trofeos capturados en China, Matthias Mayer -que ahora suma tres oros y un bronce- ascendió al tercer puesto en el ránking histórico olímpico del esquí alpino, en el que ya sólo lo superan el citado Aamodt y otro mito, el italiano Alberto Tomba, que cuenta con tres oros y dos platas en Juegos Olímpicos.