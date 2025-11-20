Remodelación del Estadio Banorte acaba con identidad americanista

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La remodelación del Estadio Banorte avanza a marchas forzadas con fecha para la reapertura del Coloso de Santa Úrsula. En las más recientes imágenes que salieron a la luz se nota una gran modificación que retirará la identidad americanista del inmueble.

Aún con maquinaria pesada operando en la cabecera norte del estadio, se puede ver forma en las tribunas VIP que tendrá el inmueble capitalino. Con la finalidad de acercar a un selecto público a los futbolistas previo a los encuentros, se creó esta zona, misma que ya comienza a tener forma, como se puede ver en las imágenes.

El Estadio Banorte (llamado Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial) carecerá de la identidad azulcrema puesto que las butacas serán rojas y blancas, colores del acérrimo rival: el club Guadalajara.

Además, la cabecera que durante años presumía el inmenso escudo del América será remplazada por esta zona VIP a partir del mes de marzo cuando México — a espera de una confirmación oficial — enfrente a Portugal en la reapertura del anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Fue el gobierno de la Ciudad de México el que puso fecha para la reapertura del Coloso de Santa Úrsula. "El 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio Ciudad de México", dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada.