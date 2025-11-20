logo pulso
Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Invalidan 10% de solicitudes por afectaciones en la Huasteca

Requisitos básicos no satisfechos para entrega de beneficios tras lluvias en Huasteca Potosina

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 04:32 p.m.
Se ha detectado que alrededor del 10 por ciento de solicitudes de apoyo tramitadas para las personas afectadas por las lluvias recientes en la huasteca potosina, no cumplen con los criterios de asignación, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Explicó que no cumplen con los requisitos básicos, consistentes en haber tenido gran pérdida de bienes, por ende, no es posible considerar tales peticiones para la entrega de beneficios gubernamentales.

Aunado a ello, enfatizó que los trámites son presentados por asociaciones o representantes municipales de los beneficiarios, situación considerada de riesgo, pues tales gestores pueden utilizar el programa a su favor.

Recomendó a la población que sufrió daños en sus propiedades o viviendas acercarse a las y los delegados de la Sedesore, dado que son los únicos facultados para recopilar la información y las solicitudes de apoyo.

