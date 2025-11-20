Invalidan 10% de solicitudes por afectaciones en la Huasteca
Requisitos básicos no satisfechos para entrega de beneficios tras lluvias en Huasteca Potosina
Se ha detectado que alrededor del 10 por ciento de solicitudes de apoyo tramitadas para las personas afectadas por las lluvias recientes en la huasteca potosina, no cumplen con los criterios de asignación, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Explicó que no cumplen con los requisitos básicos, consistentes en haber tenido gran pérdida de bienes, por ende, no es posible considerar tales peticiones para la entrega de beneficios gubernamentales.
Aunado a ello, enfatizó que los trámites son presentados por asociaciones o representantes municipales de los beneficiarios, situación considerada de riesgo, pues tales gestores pueden utilizar el programa a su favor.
Recomendó a la población que sufrió daños en sus propiedades o viviendas acercarse a las y los delegados de la Sedesore, dado que son los únicos facultados para recopilar la información y las solicitudes de apoyo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Invalidan 10% de solicitudes por afectaciones en la Huasteca
Rubén Pacheco
Requisitos básicos no satisfechos para entrega de beneficios tras lluvias en Huasteca Potosina
Reforma busca castigar fallas de seguridad en eventos deportivos masivos
Ana Paula Vázquez
Violencia en estadios motiva cambios legales en San Luis Potosí
Sedarh atribuye protestas cañeras a entrada de fructuosa barata
El Universal
Jorge Luis Díaz Salinas de Sedarh se pronuncia sobre las protestas laborales