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Remonta Argelia y vence a Jordania 2-1

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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      SANTA CLARA, California.- Argelia anotó dos goles derivados de saque de esquina en la segunda mitad para remontar una desventaja inicial y superar el lunes 2-1 a Jordania, con lo cual reforzó sus posibilidades de avanzar a la ronda de eliminación directa del Mundial.

      Nadhir Benbouali, quien entró como suplente en la segunda parte, remató de cabeza un tiro de esquina a los 69 minutos, y Amine Gouiri logró el gol de la victoria a los 82.

      La selección argelina no triunfaba en un Mundial desde 2014.

      Los jordanos se adelantaron en el marcador en su primera aparición en un Mundial gracias a un gol de Nizar Al Rashdan en la primera parte, pero no pudieron resistir la fuerte presión de Argelia en el complemento.

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      Es la primera vez que Argelia ha ganado un partido de la Copa del Mundo después de haber permitido el primer gol. Anteriormente, habían sufrido siete derrotas y dos empates cuando esto ocurría.

      Argelia se recuperó tras perder su partido inaugural por 3-0 ante la Argentina de Lionel Messi. Puede terminar segunda en el Grupo J y asegurarse un puesto en los dieciseisavos de final con una victoria el sábado por la noche contra Austria.

      Jordania quedó eliminada tras padecer su segunda derrota consecutiva después de caer por 3-1 ante Austria. No obstante, realizó un gran esfuerzo en su primera aparición en el escenario más importante del fútbol.

      Los jordanos intentaron mantener el resultado del primer tiempo, cuando Al Rashdan les dio la ventaja, pero no pudieron soportar la fuerte presión de Argelia.

      Benbouali empató el partido cuando un saque de esquina de Riyad Mahrez lo encontró en el centro del área para cabecear al ángulo, sin que Yazeed Abulaila pudiera detener el balón.

      Argelia mantuvo el ataque y se puso en ventaja cuando Gouiri tocó un balón dentro del área que rebotó en Abulaila y entró en la portería, desatando la celebración de los argelinos  justo detrás de la portería en el estadio Levi´s.

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