Renata Zarazúa vence a Stephens

La mexicana se enfrentará en segunda ronda a la china Xinyu Wange

Por EFE

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Renata Zarazúa vence a Stephens

La mexicana Renata Zarazúa logró un meritorio triunfo, el primero del 2026, en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens por 7-5, 4-6 y 6-2 y alcanzar la segunda ronda.

Por segunda vez Zarazúa gana a Stephens -la primera fue en 2020 en Acapulco-.

Zarazúa tardó dos horas y media en cerrar el triunfo y evitar la reacción de la norteamericana, que mejoró en el segundo parcial.

Renata Zarazúa, 77 del ránking femenino, logró su segunda victoria ante una campeona de Grand Slam después de Madyson Keys en agosto pasado, sobre tierra. Ahora eliminó a Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en el 2017.

La mexicana se enfrentará en segunda ronda a la china Xinyu Wange, séptima favorita, que remontó a la estadounidens Caty McNally por 2-6, 6-3 y 7-5

Previamente, la española Kaitlin Quevedo consiguió su primera victoria en el circuito WTA al imponerse a la estadounidense Peyton Stearns, octava favorita. Quevedo, procedente de la fase previa, demostró estar más rodada que su rival para ganar en una hora y 29 minutos en dos mangas, por 6-2 y 7-5, en un choque en el que tuvo la madurez suficiente para revertir un 0-3 en el segundo parcial.

Nacida en Estados Unidos, aunque en 2024 pasó a representar a España, se enfrentará en segunda ronda a otra jugadora de la previa, la belga Sofia Costoulas, que se deshizo con más problemas de la también estadounidense Whitney Osuigwe, por 6-4, 3-6 y 6-1.

Sinja Kraus ganó el duelo austríaco frente a Julia Grabher por 6-3 y 6-3 y se medirá a la británica Francesca Jones, verdugo de la estadounidense Emma Navarro por 7-5, 2-6 y 6-4. 

