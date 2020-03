Renato Ibarra rechazó asesoría consular

Rumbo a su segunda audiencia con un juez de control, en el Reclusorio Oriente, el futbolista Renato Ibarra decidió no atender el llamado telefónico del consulado de Ecuador en México.

La Cancillería de Ecuador detalló a EL UNIVERSAL Deportes que han estado al tanto de la situación jurídica del jugador del América y de la situación migratoria de sus allegados, acusados de los cargos de presunta tentativa de feminicidio, de aborto y violencia familiar contra las presuntas víctimas Lucely Chalay la hermana de ésta, Karen.

"Se conoció de la detención del ciudadano ecuatoriano Alex Renato Ibarra Mina, la Cónsul de Ecuador en México se contactó y conversó con el Lic. José Uscanga, Agente Fiscal, quien habría informado de la situación de Ibarra Mina.

"El ecuatoriano y futbolista Alex Renato Ibarra Mina, manifestó, que no es necesaria la asistencia consular, pues cuenta con abogados privados que están a cargo de su caso y prefirió no atender la llamada telefónica efectuada por el Consulado", indicó la Dirección de Comunicación de la Cancillería de Ecuador.

De igual manera, la pareja de Renato, Lucely -quien sufrió amenaza de aborto tras las agresiones-, fue contactada.

"La Cónsul se contactó con la presunta víctima, la ciudadana Lucely Chalá, la compatriota cuenta con un defensor privado, Lic. Renato Chávez.

"Es importante informar que ambas partes cuentan con los números de teléfono de emergencia del Consulado, en caso de requerirlo", agregó la Cancillería.

El jugador de las Águilas fue detenido desde el pasado jueves por la noche, tras la denuncia de su pareja Lucely por supuestas agresiones en una riña familiar, incluso, imágenes y videos ya han circulado en redes sociales.