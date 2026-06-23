Repartirá FIFA 871 mdd entre 48 selecciones

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NUEVA YORK, EU.- La FIFA distribuirá 871 millones de dólares entre las 48 selecciones que participan del Mundial 2026, una cifra que representa un aumento del 15% con respecto a la edición de Qatar 2022 y se convierte en el monto más elevado de la historia.

Cada selección recibirá un mínimo de 12,5 millones de dólares por participar en el torneo mundialista: 2,5 millones como "contribución preparatoria" para campos de entrenamiento, viajes y logística, más 10 millones sólo por la clasificación.

Según informa Fortune, estos dos gastos han aumentado en 1 millón de dólares en comparación con Qatar 2022, en parte para abordar la logística más compleja de la Copa del Mundo que se juega en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, cuyo campeón recibirá 50 millones de dólares, once más que el subcampeón.

Además del salario base, la FIFA también apoyará a los equipos más pequeños con menos recursos financieros: la entidad anunció la provisión de "subsidios adicionales para gastos de delegación y un aumento en la asignación de entradas para los equipos, por un total de más de 16 millones de dólares".

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