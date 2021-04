Repechaje, el objetivo de los Pumas en su visita a Necaxa

Los Pumas de la UNAM están muy lejos del nivel que los llevo al subcampeonato el torneo pasado, pese las bajas de jugadores y el irregular Guard1anes 2021 no están lejos de conseguir un boleto al repechaje.

Los dirigidos por Andrés Lillini visitan este viernes 9 de abril al Necaxa, en la cancha del estadio Victoria, con lo que tendrán consigna de sumar de a tres y con eso no dejar la oportunidad de acercarse al último boleto de repechaje.

Los auriazules suman 13 unidades y marchan en la posición 14, a sólo un punto del Querétaro que tiene la última posición del ansiado repechaje.

La semana pasada el Club Universidad sacó un empate de último momento frente al Pachuca (2-2), con lo que acumular tres juegos consecutivos sin derrota.

Por su parte, Necaxa ya con Memo Vázquez instalado en el banquillo rojiblanco llega a este partido con una victoria y una derrota, luego de que la semana pasada el equipo aguascalientense cayera 2-1 ante las Águilas del América.

Con diez puntos en el certamen, los Rayos son penúltimos de la tabla general y la situación para acceder al repechaje es cada vez más complicada, la misión será que el cuadro de Vázquez no concluya en el último lugar.

Los números de los hidrocálidos en su césped son de dos victorias, dos empates y una sola derrota.

El último antecedente de Necaxa recibiendo a los Pumas en Aguascalientes fue el Clausura 2019, en aquel entonces los Rojiblancos derrotaron 2-1 al cuadro Universitario.

Asimismo, los felinos no ganan en el Victoria desde el Clausura 2011, en esa ocasión obtuvieron la victoria de 0-1.