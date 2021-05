Resiste Atlético y se corona

MADRID.- Cuando sonó el silbatazo final, Diego Simeone rio y soltó un suspiro de alivio. Unos momentos después, fue posible apreciar a Luis Suárez, sentado en el césped y llorando durante una videollamada.

Tras una espera de siete años y mucho dramatismo en la última fecha, el Atlético de Madrid había ganado el título de La Liga española.

Más tarde, aficionados y futbolistas se unieron en las inmediaciones del estadio en Valladolid. Y en la capital española, más seguidores del club colchonero mostraron su regocijo.

Gracias a otro gol de Suárez, el Atlético se proclamó el sábado campeón por primera vez desde 2014 tras vencer 2-1 al Valladolid.

Por segunda jornada consecutiva, el equipo del técnico argentino Simeone remontó para embolsarse los tres puntos. Y otra vez, el uruguayo Suárez fue autor del gol decisivo.

Luego que Óscar Plano adelantó al local Valladolid en el primer tiempo, las anotaciones del argentino Ángel Correa a los 57 minutos y el uruguayo Suárez a los 67 le dieron la vuelta al marcador.

Suárez, quien llegó al Atlético tras ser descartado por el Barcelona el verano pasado, también había sentenciado la victoria ante Osasuna la semana pasada. El "Pistolero" repitió la dosis el sábado para que el Atlético quedara por encima del Real Madrid en una dramática definición que encontró a los dos sobrevivientes por el título jugando a la misma hora.

"La ´zona Suárez´, muchacho", afirmó Simeone sobre un atacante de 34 años que aportó 21 goles en la temporada. "Es Suárez, habla por sí solo el apellido".

Mientras los jugadores cantaban y celebran en la cancha, varios cientos hinchas del Atlético festejaron por su cuenta en las inmediaciones del estadio José Zorrilla de Valladolid.

El Madrid no pudo revalidar el título, pese que volteó el marcador para derrotar en casa 2-1 al Villarreal.

Los resultados dejaron al Atlético con una diferencia de dos puntos sobre el Madrid para completar el campeonato de 38 fechas.

El 11mo título liguero del Atlético puso fin a un dominio de siete años por parte del Barcelona y el Real Madrid. Desde 2014, el Barça se coronó campeón cuatro veces y el Madrid en dos.

Los merengues intentaban repetir por primera vez desde 2007-08. Los azulgranas se habían quedado sin opciones por el cetro en la fecha anterior.

Suárez ganó cuatro títulos de la liga española con el Barcelona y ahora presume de uno con el Atlético.

No se olvidó de su amarga despedida del Barcelona.

"Es difícil la situación que me tocó vivir el verano pasado, cómo me menospreciaron", dijo Suárez entre lágrimas. "El Atleti me abrió la puerta para seguir demostrando lo que era. Es el año en el que más he sufrido."

Con la presión de que la derrota podría sentenciar la liga para los merengues, el Atlético enderezó el rumbo en el segundo tiempo.

Correa igualó al consumar una genialidad, en la que hizo un par de regates para quitarse a dos defensas y definir con un punterazo rasante desde el balcón del área a los 57 minutos.

Luego fue el turno de Suárez, quien puso sello a su gran primera temporada como colchonero cuando aprovechó una pérdida de balón y condujo hasta el área para definir con un disparo abajo para llegar a 21 tantos.

El Atlético termina con la batuta de líder de la que se hizo desde la 14ta jornada, en un campeonato en el que llegó a tener ventaja de más de 10 puntos con respecto al Barcelona y a los merengues.

"No era normal la primera vuelta que hicimos y tampoco fue normal el bache de partidos en los que no tuvimos la eficacia que estábamos teniendo", dijo Suárez.

"El Atlético hizo un grandísimo año, a pesar de las dificultades que tuvimos en momentos de la liga. Fuimos los más regulares y somos campeones", añadió.