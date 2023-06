Revela Julio César Chávez la pelea que lo llevó a las drogas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El excampeón del mundo, Julio César Chávez, se sinceró sobre los problemas de adicción que le acompañaron a lo largo de su carrera deportiva.

Y es que, en entrevista con la conductora Adela Micha, "El César del Boxeo" reveló cuál fue el combate que detonó su problema; el momento exacto en el que decidió probar por primera vez las drogas.

"Ya tenía mis millones en el banco. Tenía mi avión privado. Tenía mis yates. Mi casa en el mar, en Acapulco, en Puerto Vallarta. Agarraba mi avión y me iba para donde me llevara mi chin... gana", explicó Julio César.

Sin embargo, el día de su pelea contra "Macho" Camacho -celebrada en 1992- algo cambio: tras ganar el histórico combate, decidió consumir por primera vez porque "se le hizo fácil".

"En Las Vegas dije 'no quiero esa madre'. Llegué a Culiacán, no me dejaban dormir y dije 'presta'. Me cayó bien. Me sentí tan solo y tan vacío que agarré la cosa más pend... Me refugié en eso", confesó el excampeón.

El presente del excampeón del mundo

En distintas ocasiones, Julio César Chávez ha compartido que lleva alrededor de diez años "limpio". Especialmente, porque fue un proceso que iba en aumento y "no podía parar".

"Me atrapó y después se convirtió en un infierno: perdí mi primera pelea, mi señora me demandó porque la golpeaba y era drogadicto. Me demandó Hacienda por 100 mil dólares que nunca recibí, me demandó Don King... Se me vino el mundo encima", finalizó la leyenda.

Las batallas del excampeón del mundo no han terminado. Y es que, pese a que lleva años sin "dañar" su cuerpo, actualmente enfrenta los problemas de adicción que vive su hijo, Julio César Chávez Jr.