Revelan jersey de México para el Mundial 2026

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 10:19 a.m.
A
Revelan jersey de México para el Mundial 2026

Con la Piedra del Sol o Calendario Azteca al frente del jersey, Adidas reveló la nueva playera de la Selección Mexicana con la que disputará el Mundial 2026.
Con el verde que caracteriza los uniformes del Tricolor, vivos blancos y rojos en mangas y cuello, es así como se hace oficial la playera que ya había sido filtrada anteriormente.
Asimismo, en el sitio de la marca alemana ya se puede ver también la indumentaria que utilizarán los arqueros durante la Copa del Mundo. El color es rosa, con vivos amarillos y morados, al más puro estilo del exarquero Jorge Campos.
Con Santiago Giménez como modelo del jersey, Adidas especificó que la reproducción del mismo fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esto por el uso de la imagen del Calendario Azteca.

-----¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de México?
El jersey saldrá a la venta en las próxima horas, pero en el sitio de Adidas ya se puede ver los detalles de la nueva indumentaria de la Selección Mexicana.
El costo en versión de jugador será tres mil pesos, mientras que la versión aficionado tendrá un valor de mil 999; el jersey de arquero tendrá un costo de mil 999 y manga larga tres mil 199.
Aún falta que se revele el segundo jersey tricolor. Se espera que sea blanco con los mismo detalles que la playera "de local".

