Liverpool vence al Real Madrid

El único tanto del encuentro lo firmó el argentino Alexis Mac Allister

Por Agencias

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Liverpool vence al Real Madrid

En una noche vibrante de Champions League, Liverpool se impuso por 1-0 al Real Madrid en Anfield, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la edición 2025-2026. El único tanto del encuentro lo firmó Alexis Mac Allister, quien con un cabezazo certero rompió el invicto del conjunto merengue.

Dirigidos por Arne Slot, los Reds sumaron tres puntos fundamentales en su lucha por avanzar a los octavos de final. El partido comenzó con ambos equipos mostrando muchas imprecisiones, desperdiciando las ocasiones que lograban generar. Sin embargo, fue el local quien tomó la iniciativa y se mostró más incisivo en ataque.

Thibaut Courtois fue figura en el primer tiempo, especialmente con una atajada espectacular ante Dominik Szoboszlai, en la que fue la ocasión más clara antes del descanso. La polémica también dijo presente: una mano de Tchouaméni dentro del área fue revisada por el VAR, pero el árbitro decidió no sancionar penal.

Tras un primer tiempo sin goles, Liverpool mantuvo su intensidad en el complemento y encontró recompensa a los 61 minutos. Un preciso centro de Szoboszlai fue conectado por Mac Allister, quien con un potente cabezazo venció a Courtois y desató la euforia en Anfield.

Con el marcador en contra, el equipo de Xabi Alonso se volcó al ataque, pero lo hizo de manera desordenada, dejando espacios que Liverpool aprovechó para lanzar peligrosos contragolpes. A pesar de tener varias oportunidades para ampliar la ventaja, los locales no lograron concretar gracias a las intervenciones salvadoras de Courtois.

El triunfo deja a Liverpool con nueve puntos de doce posibles, ubicándose en zona de clasificación directa a la siguiente fase. En la próxima jornada, los Reds recibirán al PSV, mientras que el Real Madrid buscará recuperarse en su visita al Olympiakos.

SLP

El Universal

SLP

Agencias

El único tanto del encuentro lo firmó el argentino Alexis Mac Allister

SLP

AP

SLP

Romario Ventura