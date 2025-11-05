logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga

Por AP

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga

Mikel Merino estampó un doblete y Arsenal despachó el martes 3-0 a Slavia Praga para encadenar su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la primera fase de la Liga de Campeones.

El club inglés empató el récord de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años.

Bukayo Saka abrió la cuenta al convertir un penal a los 32 minutos. Mikel Merino perforó las redes dos veces en la segunda mitad. Aparte de un arranque perfecto en Europa, los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Liga Premier con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City

La sólida defensa de Arsenal ha sido el pilar de su racha de victorias en la Champions. Los Gunners aún no han concedido un gol y también tienen ocho partidos consecutivos sin encajar en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en la segunda división del fútbol inglés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Max Dowman, un volante de 15 años y 308 días, ingresó por Arsenal como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marcelo Flores sería buscado por Canadá
Marcelo Flores sería buscado por Canadá

Marcelo Flores sería buscado por Canadá

SLP

El Universal

Liverpool vence al Real Madrid
Liverpool vence al Real Madrid

Liverpool vence al Real Madrid

SLP

Agencias

El único tanto del encuentro lo firmó el argentino Alexis Mac Allister

Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga
Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga

Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga

SLP

AP

Potosinos FC visita a Jaral del Progreso
Potosinos FC visita a Jaral del Progreso

Potosinos FC visita a Jaral del Progreso

SLP

Romario Ventura