Reynoso asegura que las cosas pintan bien para Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que las cosas pintan bien para su equipo, confiado en vencer este jueves al Monterrey y pasar a la final de la Liga de campeones de Concacaf.



"Esperamos meternos en una nueva final. La situación pinta bien y Dios quiera que se resuelva como lo tenemos visualizado", dijo el estratega en una rueda de prensa.

Los Azules de Reynoso, campeones del fútbol mexicano, recibirán este jueves al Monterrey para definir la semifinal en la que van debajo 1-0, pero cerrarán como local, con ventaja en su casa, el Estadio Azteca, a 2,240 metros sobre el mar.

A una pregunta de Efe acerca de si la clave del encuentro sería apostar a mantener el orden en la defensa y a partir de ahí buscar goles, el estratega comentó que no sería mala idea pero no iba a divulgar su estrategia de juego.

"No seria mala idea, no voy a decir qué vamos a hacer ni que vamos a plantear, pero no sería mala opción. Por respeto a lo que hemos trabajado en la semana, sería poco inteligente de mi parte anticipar situaciones que tanto ellos como nosotros guardamos en secreto", observó.

Reynoso explicó que después de varias semanas con el equipo incompleto porque varios de los titulares fueron convocados por sus selecciones nacionales, el grupo muestra una mejoría paulatina y hay optimismo para el encuentro ante los Rayados del entrenador Javier Aguirre.

"Desde el domingo estamos todos juntos, la convivencia es buena. Llegamos bien sabiendo contra quien jugamos, cómo podemos sorprenderlos y neutralizarlos", agregó.

El técnico insistió que al grupo solo le quita el sueño el partido de este jueves y jugar la final, pero irán paso a paso.

"Todos coincidimos en que vamos haciendo historia de a poco. Nuestra ilusión no es solo ganar dos títulos, sino alguno más y una parte importante será la de mañana", comentó, en referencia a la meta de agregar algún campeonato al del Clausura 2021 y el de Campeón de campeones, logrados este año.

Reynoso confió en que Cruz Azul muestre su mejor versión, sea contundente adelante y seguro en la defensa para vencer a los Rayados y llegar a la final.

"Cada partido es una oportunidad de reinventarnos", añadió.

Sobre el Monterrey, reconoció que es un equipo bien trabajado, al que le hacen pocos goles y en el ataque puede hacer daño en contraataques, en jugadas a balón parado y en el área, aunque sus jugadores están confiados en ganar y llegar a la final.