Ricardo Ferretti no se explica derrota de Tigres ante Cruz Azul

A Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, no ha captado el partido que hicieron sus pupilos ante el Cruz Azul. La Máquina se llevó la victoria (1-3) del estadio Universitario y dejó sorprendido al veterano entrenador.

"Lo que no me cae el ´20´ es sobre el partido de hoy, es increíble que pase este tipo de cosas", comentó "El Tuca", en teleconferencia. "Las primeras oportunidades las tuvimos nosotros y, cuando nos acercamos, nos metieron el gol. Los otros dos que ellos anotan vienen de dos oportunidades que nosotros tuvimos, el segundo y tercer gol fueron así, vamos a buscar el domingo hacer una hombría".

A pesar de la complicada labor que tendrán los Tigres en el Estadio Azteca, Ferretti prometió salir por los tres goles para darle la vuelta al marcador global y meterse a las semifinales del Guard1anes 2020.

"No es sencillo, después de perder de esta forma. Tenemos que hacer valer esta capacidad goleadora que tenemos, si nosotros concretamos podemos hacer una voltereta en esta situación, arriesgaremos habrá desorden pero buscaremos".