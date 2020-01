Ricardo Peláez le ayuda a Víctor Guzmán con "silencio"

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, dijo sus primeras palabras sobre el caso de dopaje de Víctor Guzmán, pero no dijo mucho.

"La mejor manera de apoyar es con silencio. No lo digo yo, lo decimos todos", comentó el mexicano en su llegada al estadio Hidalgo, donde el Rebaño visita al Pachuca.

Peláez agregó que está en contacto con el "Pocho", quien desde el lunes está inhabilitado por la Liga MX, tras revelarse que dio positivo en un examen antidoping, supuestamente por un alcaloide. "Le he mandado mensajes personales", indicó el directivo rojiblanco.

El partido de esta noche, entre Chivas y Tuzos (19:00 horas), era especial para Guzmán, ya que regresará al escenario en el cual se consolidó como jugador de Primera División. Sin embargo, el mediocampista desconoce su futuro en las canchas.