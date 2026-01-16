Ricky Brabec cede la cima de motos

AL HENAKIYAH.- Ricky Brabec desaceleró deliberadamente para dejar el jueves al argentino Luciano Benavides como el líder de la categoría de motos del Rally Dakar, mientras que Nasser Al-Attiyah dio otro paso a su sexto título en coches.

Al-Attiyah comenzó la etapa 11 de 346 kilómetros entre Bisha al norte hasta Al Henakiyah con una ventaja general de 12 minutos y dejó que se redujera a menos de nueve minutos sobre el nuevo segundo clasificado, Nani Roma (Ford).

Al-Attiyah (Dacia) estaba contento de dejar que su compañero de equipo Sébastien Loeb, lo alcanzara y lo pasara para tener a un colega cerca para cualquier ayuda y minimizar errores en el sinuoso camino de tierra. Al-Attiyah figuró 17º, casi 13 minutos detrás del ganador de la etapa, Mattias Ekström, y dijo que necesitaba ejecutar el mismo plan en la última etapa efectiva de carrera del viernes antes del final el sábado.

"Si perdemos dos, tres, cuatro minutos no hay problema", dijo Al-Attiyah. "Solo necesitamos terminar este Dakar en el primer lugar".

Honda concibió una estrategia en el desierto saudí para que Adrien van Beveren marcara el paso y dejar que Brabec lo alcanzara después de la parada en boxes de 190 kilómetros y recogiera bonificaciones de tiempo.

Brabec aumentó su ventaja general de 56 segundos a casi cuatro minutos a solo 25 kilómetros de la meta. También estaba a menos de un minuto del liderato de la etapa, pero redujo la velocidad para que Benavides, su rival de KTM, fuera el nuevo líder general, pero solo por

23 segundos.