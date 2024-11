Rinden homenaje a Fátima Herrera

El pasado sábado por la mañana, la Asociación Potosina de Boxeo Amateur celebró una ceremonia en la que rindió homenaje a la boxeadora potosina Fátima Herrera y a su entrenador Omar Coronado, en reconocimiento a su esfuerzo y logro de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante el evento, Juan Mario Cerino Muñiz, dirigente de la Asociación, dedicó unas emotivas palabras para la atleta y su entrenador. “Este nuevo reconocimiento es testimonio de entrega y talento, en poner en alto el nombre de México, San Luis Potosí y este deporte, felicidades”, expresó Cerino Muñiz.

Fátima Herrera, visiblemente emocionada, agradeció el reconocimiento y destacó el esfuerzo y dedicación que ha invertido en cada pelea, tanto en sus competencias clasificatorias como en los Juegos Olímpicos. “Es algo muy bonito para mí, que se reconozca mi trabajo, el esfuerzo que he hecho en cada pelea y en mi carrera boxística. Es muy grato recibir estos reconocimientos y el Premio Estatal del Deporte, que siempre aspiré a obtener. Este triunfo no es solo personal, sino también para el boxeo, que siento que lo merece”, comentó Herrera.

La pugilista también dedicó un momento especial para agradecer a su familia y seres queridos por su apoyo incondicional a lo largo de sus 15 años de carrera. “A toda mi familia, que han sido un pilar muy importante para mí. Han estado en las derrotas y en los triunfos. Dedico esto a mi familia, a mi pareja y a toda la gente de San Luis Potosí que ha confiado en mí y ha creído en mi carrera boxística”, enfatizó.

Herrera también habló sobre la controversia que rodea la posible exclusión del boxeo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Es algo que aún no se ha tomado una decisión definitiva, así que tengo la esperanza de que el boxeo no sea excluido. Hasta que no se diga algo por parte del comité, seguiré con la esperanza de poder entrenar y llegar a Los Ángeles 2028 para traer una medalla olímpica a San Luis Potosí y a México”.

Este homenaje fue un merecido reconocimiento a Fátima Herrera y su equipo, quienes han llevado el nombre de San Luis Potosí a los escenarios internacionales y continúan inspirando a jóvenes talentos en el boxeo y otros deportes.