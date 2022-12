Roger Federer cuenta cómo anuncia su retiro a Rafa Nadal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Roger Federer acudió al programa "The Daily Show with Trevor Noah" durante la visita que realizó algunos días en Estados Unidos, fue ahí donde reveló cómo le contó a Rafa Nadal sobre su retiro.

Federer anunció y se retiró en septiembre pasado luego de disputar el juego de dobles junto al español en la Laver Cup 2022, el suizo compartió en la entrevista cómo le informó a Nadal de esta decisión y la petición que le hizo.

Roger contó que le llamó por teléfono a Nadal y era la primera vez que le compartía a alguien externo a su familia y equipo sobre la decisión de alejarse del tenis profesional.

"Hey, Rafa, antes que hagas otros planes, me gustaría que vinieras a la Laver Cup y jugar contigo mi último partido de dobles. Sería genial porque (llanto), desgraciadamente, (llanto) mi rodilla ya no está bien y creo que esto es el fin, ¿Sabes?", explicó.

Federer recordó la respuesta de Nadal.

"Él se quedó como ´oh, sí, oh Dios mío... Ok, sí. Allí estaré. Pase lo que pase", narró el suizo.

Dicho pacto se cumplió y el pasado 23 de septiembre Nadal y Federer se enfrenaron contra Tiafoe y Sock, el duelo terminó a favor de los estadounidenses por 6-4, 6-7(2) y 11-9.

Tras finalizar el encuentro Federer y Nadal protagonizaron una de las imágenes que marcarán el 2022 donde ambos están sentados mientras lloran.