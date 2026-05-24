Rojos UPSLP cierran temporada regular

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El equipo Rojos de la UPSLP concluyó la temporada regular con una derrota de 41-6 frente a Diablos del Sol de Aguascalientes, en un encuentro marcado por las múltiples bajas que presentó el conjunto potosino en posiciones clave.

De acuerdo con la institución, el cuerpo técnico tomó la decisión de priorizar la recuperación física de varios jugadores pensando en la postemporada, objetivo que consideran la etapa más importante del campeonato.

Tras finalizar el compromiso, el head coach Carlos Briones aseguró que el equipo mantiene plena confianza en sus capacidades para afrontar la siguiente fase. "La temporada regular terminó y ahora empieza lo verdaderamente importante. Sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos que corregir y sabemos competir bajo presión, este grupo todavía tiene mucho que demostrar", expresó el estratega.

Con el cierre de la fase regular, Rojos aseguró su clasificación a playoffs, donde volverá a enfrentarse a Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en un duelo que genera expectativa por el antecedente reciente entre ambas escuadras y el sentimiento de revancha que rodea la serie.

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Por su parte, el presidente del equipo, Guillermo Rodríguez, destacó la fortaleza del grupo en uno de los momentos más exigentes de la temporada. "Los equipos se prueban en la adversidad. Hoy más que nunca confiamos en nuestros jugadores, en nuestro staff y en el trabajo que se ha construido durante toda la temporada. La historia aún no termina", señaló.

Ahora, el conjunto potosino enfocará todos sus esfuerzos en llegar en las mejores condiciones físicas y deportivas a la ronda de playoffs, donde buscará mantenerse en la pelea por el campeonato.