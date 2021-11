Roman Reigns derrota a Big E en Survivor Series

La World Wrestling Entertainment (WWE) celebró el último de sus cuatro eventos estelares del 2021. Survivor Series tuvo lugar en un escenario como el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, en donde el Universo de la WWE vivió la tradicional batalla entre marcas, Raw vs SmackDown.

No podía faltar el choque de los principales campeones. Big E, campeón de la WWE y con la marca roja a sus espaldas, se enfrentó a Roman Reigns, campeón Universal y la "Cabeza de la Mesa" de SmackDown.

Ambos luchadores llegaron a este combate con una fuerte rivalidad después de que en las últimas semanas el "Jefe Tribal" dañara y ridiculizara a los grandes amigos de Big E y miembros de The New Day, Kofi Kingston y al "Rey del Ring" Xavier Woods.

Las cuentas se saldarían en Survivor Series. Tras sonar la campana, de inmediato el campeón de WWE se fue encima, castigó por cierto tiempo a Reings, que pronto pudo recuperarse para castigar fiel a su estilo a Big E.

A pesar de los maltratos, el orgullo de la cara de Raw salió adelante. Logró estar a milésimas de segundo del triunfo después de aplicar un "Big Ending". La cuenta se interrumpió gracias a que el "Perro Mayor" se salvó con una de las cuerdas.

Roman Reigns demostró que sus rivales no se pueden confiar cuando luzca más débil. Big E preparaba otro de finisher, el Campeón Universal reaccionó, le castigó una pierna y aplicó una lanza para salir con el triunfo. El "Jefe Tribal" le dio apenas la segunda victoria de la noche a SmackDown, mientras que la marca rival se quedó con cinco.

CHARLOTTE FLAIR Y BECKY LYNCH

Una guerra que no nada más se pactó para este evento. Las diferencias entre ambas luchadoras aumentó desde hace unas semanas cuando se salieron del guión y su rivalidad la llevaron hasta los vestidores para que se hiciera personal.

Ahora, en Survivor Series fue el escenario perfecto para que el Universo de la WWE viviera una batalla entre dos superestrellas que han marcado toda una época en el mundo del entretenimiento. La campeona femenil de Raw, Becky Lynch enfrentó a su archienemiga Charlotte Flair, la campeona de SmackDown.

Desde que sonó la campana, Flair se fue encima de Lynch. Muchos castigos, llaves y movimientos a ras de lona se vivieron en este combate, que además del orgullo de representar a sus marcas, también estaba el personal.

En diferentes ocasiones las protagonistas estuvieron cerca de la cuenta de tres, incluso imitaron algunos movimientos que provocó la ovación del público, que agradeció el nivel del combate en varios momentos clave de la lucha.

Charlotte Flair estuvo muy cerca de llevarse el combate cuando puso con la espalda plana a su oponente y apoyarse con sus brazos en una de las cuerdas, movimiento ilegal del cual se percató el réferi, de inmediato Lynch revirtió la situación, y con la misma trampa, pero sin que el juez se diera cuenta, fue como pudo vencer a "La Reina".

La primera batalla de la noche se dio en el Kick Off de Survivor Series entre el campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, que representó a Raw, contra el monarca Intercontinental, Shinsuke Nakamura, parte de SmackDown. Nakamura contó con el ya acostumbrado apoyo de Rick Boogs y su guitarra eléctrica, que fueron de mucha ayuda durante el combate, ya que lograron sacar de quicio a Priest.

El campeón de los Estados Unidos estaba cerca del triunfo con una llave de rendición, pero Boogs interrumpió el combate con sus notas musicales, cosa que molestó al de origen latino para salir del ring, romper la guitarra y con ella atacar a Rick Boogs y posteriormente a Nakamura, para que la lucha terminara en descalificación y a favor del representante de la marca azul.

EL EQUIPO VARONIL DE RAW SE IMPONE A SMACKDOWN

La tradicional batalla entre los equipos de Raw y SmackDown llegó al Barclays Center de Nueva York. La primera de la noche fue con la categoría varonil. El equipo de Raw, representado por Bobby Lashley, Austin Theory, Kevin Owens, Finn Bálor liderados por Seth Rollins lucharon contra Xavier Woods, Sheamus, Baron Corbin, Jeff Hardy y Drew McIntyre.

La batalla de equipos comenzó con una sorpresa, ya que Kevin Owens quedó eliminado al salirse del ring y abandonar a los suyos. Todo lucía complicado para la marca roja, pero igualó pronto los números gracias a un Golpe de Gracia de Finn Balor sobre "Happy" Corbin. El poderío de Raw se mantenía, ahora fue el turno de Bobby Lashley quien con un candado rindió a Xavier "The King" Woods.

Esta situación la aprovechó McIntyre en un choque de trenes. Los golpes con "The All Mighty" llegaron hasta fuera del ring y la cuenta del juez llegó a los 10 segundos, por lo que quedaron eliminados. Solamente Sheamus y Jeff Hardy sobrevivían para SmackDown, mientras que Raw tenía a Rollins, Theory y Bàlor, quien después cayó con Sheamus gracias a una Brogue Kick.

Del equipo rojo sorprendió Austin Theory, que con un movimiento tramposo tomó de la trusa al "Guerrero Celta" para echarlo de la contienda. Ahora Jeff Hardy era el único representante de SmackDown. Su experiencia lo llevó a destacar. Un cisne sentón bombazo dejó fuera a Theory y con Rollins tuvo una gran batalla, sin embargo, el "Messiah" lo dejó fuera de combate con un pisotón a la cara para darle la victoria a Raw.

OMOS CONMEMORA A THE ROCK CON BATALLA REAL

Survivor Series 2021 fue testigo de la primera batalla real en conmemoración a una de las superestrellas más representativas de la WWE: The Rock. Fueron 25 luchadores de Raw y SmackDown que participaron. El más dominante fue el gran compañero de AJ Styles, Omos, que con su poder y estatura fue el gran protagonista al quedarse con el triunfo tras eliminar a varios contendientes, entre ellos Richochet, quien fue el último sobreviviente.

RANDY ORTON Y RIDDLE LE PONEN UN ALTO A LOS USOS. Otro choque entre marcas fue el de sus campeones de parejas. Los Usos, de SmackDown, contra RK-BRO, de Raw. Una pelea de gran nivel por sus protagonistas. Jimmy y Jey no dejaron atrás su juego sucio, pero Randy Orton y Riddle con su grane entendimiento y astucia salieron victoriosos. Mientras el 'Original Bro' estaba en la lona, Jimmy Uso se preparaba para castigarlo con una plancha, pero al ejecutarla fue sorprendido en el aire con un RKO. Así el equipo RKO-Bro le dio un triunfo más a Raw.

BIANCA BELAIR DA LA CARA POR RAW

La lucha semifinal fue el cruce típico de la "Serie de los Sobrevivientes" femenil. El equipo de Raw lo representó Zelina Vega, Carmella, Liv Morgan, Rhea Ripley y Bianca Belair, mientas que el de SmackDown fueron Shotzi Blackheart, Toni Storm, Natalya, Shayna Baszler y Sasha Banks.

La primera eliminada de la contienda fue Carmella, que por distraerse al tratar de ponerse una máscara, el momento fue aprovechado por Toni Storm quien le hizo la cuenta de tres segundos. Inspirada, la australiana le repitió la dosis a Zelina Vega. Las alarmas se encendían para la quinteta roja.

Liv Morgan, quien es la contendiente número uno para el título femenil de Raw, se vengó y dejó fuera a Storm. Esto fue tomado con coraje por parte de las rivales. Entre Shotzi y Banks castigaron a Liv. 'La Jefa' terminó con ella gracias a una plancha "Sapito" al estilo de Eddie Guerrero. La respuesta de las azules era inminente, pero enfrente aún tenían a fuertes rivales.

La excampeona femenil de Raw, Rhea Ripley dio una gran exhibición con Shayna Baszler; sin embargo, "La Reina de Espadas" finalizó con la brutalidad de Ripley. La victoria parecía enfilada para las representantes de SmackDown, pero el conflicto casado que tienen Shotzi y Banks apareció y gracias al conteo de los 10 segundos por estar fuera en encordado, "La Jefa" quedó eliminada.

Aún así, eran tres del equipo azul contra Bianca Belair por Raw. La superlativa continúa demostrando su dominio en la industria y primero se deshizo de Natalya, posteriormente de Shayna Baszler y al final de Shotzi con un gran "Beso de la Muerte".