Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

El titular de Conade destaca la importancia del Mundial para fomentar el deporte en México

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 08:32 p.m.
A
Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- El próximo verano, México volverá a colocarse en el centro de la atención mundial al ser una de las tres sedes de la Copa del Mundo de la FIFA.

El Mundial no solo promete estadios llenos y emociones, sino también un impacto profundo en la manera en que los mexicanos viven el deporte, representado una oportunidad única para fortalecer la cultura física en el país.

Una visión impulsada por Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien ha señalado que, más allá de los ajustes en el calendario de actividades, el torneo debe convertirse en un motor que acerque a más personas a la práctica deportiva.

"Hay una oportunidad en el Mundial de futbol. Si bien nos cambió toda nuestra planeación en eventos nacionales, es maravilloso. Qué mejor que México sea sede por tercera vez; eso lo podemos aprovechar para que, en la fiebre futbolística, la gente quiera hacer deporte. Habrá torneos en las delegaciones, municipios y estados, lo cual ayudará a encaminar a los jóvenes", mencionó.

Pacheco puso sobre la mesa la derrama económica que tendrá el país con los visitantes extranjeros que disfrutarán de los partidos y aseguró que se deberá aprovechar el recurso generado para impulsar más actividades deportivas en todo el territorio nacional.

"El deporte es una industria positiva con derrama económica, y lo que se debe hacer es capitalizar eso por el propio bien del deporte. Un ejemplo es la Fórmula 1, que en un fin de semana permite un fuerte impulso económico para el país", finalizó.

