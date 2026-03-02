Rommel Pacheco: México es seguro para eventos deportivos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La inesperada ola de violencia que sacudió a

tras la

, conocido como "El Mencho", obligó a World Aquatics a cancelar la Copa del Mundo de Clavados en México, lo que generó incertidumbre sobre la capacidad del país para albergar competencias internacionales. Sin embargo, tras intensas negociaciones en, el certamen fue reincorporado al calendario deportivo.En ese contexto,, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que México es un país seguro y preparado para recibir grandes eventos, y subrayó que la vuelta del campeonato es prueba de laen la nación."México recibió en estos días diferentes. Ese día se hizo algo importante y luego hubo unos, pero hoy estamos en la normalidad. México está seguro y, en el tema de clavados, hablamos con los países que van a participar. Por logística se tuvo que mover de fecha, pero lo seguiremos albergando; falta definir la fecha que no afecte el calendario. El deporte da paz", mencionó.Pacheco afirmó que suinternacional fue determinante para disipar las dudas de los. Al haber compartido competencias y forjado vínculos personales con muchos de ellos, transmitió de manera directa la seguridad de que México está preparado para recibirlos."Muchos de los presidentes o entrenadores actuales son contemporáneos míos, entonces me permitió hablarles y expresarles el sentir. Platicamos en conjunto; el sery conocerlos a todos por mi experiencia como atleta ayudó a que sigamos siendo sede", agregó.Por último, el exdeportista felicitó a laque participó eny que logróen la primera parada del circuito de Copas del Mundo."Me gustaría felicitarlos por el gran trabajo realizado, fueron cuatro medallas y muchas emociones", finalizó.