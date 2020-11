Rompen América y Roger Martínez

Otra vez, Roger Martínez rompió con la directiva del América, al solicitar su salida del club, a pesar de que todavía tiene contrato por los próximos tres años.

El colombiano, quien suma 11 partidos –seis como titular– en el Guardianes 2020, volvió a convertirse en un dolor de cabeza para las Águilas, que esta noche enfrentan al FC Juárez, partido para el cual no será tomado en cuenta.

Hace un año, Martínez buscó salir de Coapa y cumplir con el sueño de jugar en Europa, mas no llegó a algún acuerdo, por lo que, de malas, tuvo que quedarse en el Nido, donde fue castigado por la misma directiva y marginado la mayor parte del Clausura 2020. Cuando por fin se habían tranquilizado los ánimos, el torneo se canceló por la pandemia de Covid-19.

Ahora, el atacante insistió en partir del América y, supuestamente, exigió que lo dejarán en libertad por si los interesados no llegan al precio que exigen los azulcremas para soltarlo.

Además, el colombiano habría rechazado el ajuste salarial por parte de la directiva, debido al impacto provocado por la pandemia y mantuvo su sueldo, mientras la gran parte del plantel sí rebajó su mensualidad.

A pesar de que Federico Viñas sigue como baja por el protocolo del coronavirus y Giovani dos Santos no está al 100 por ciento físicamente, Martínez no sería involucrado para el cotejo en el estadio Olímpico Benito Juárez por sus últimas actitudes dentro de Coapa y regresará a la "congeladora".