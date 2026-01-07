Rubén García Jr. va por revancha
El piloto Canel´s aseguró volverá con todo para la temporada 2026 de NASCAR
El múltiple campeón de NASCAR México, Rubén García Jr., reconoció que el 2025 fue el año más complicado de su trayectoria dentro del serial, sin embargo, aseguró que para la temporada 2026 está decidido a buscar la revancha y volver a los primeros planos de la competencia.
"El año pasado hubo muchos factores que llevaron a lo que considero fue mi peor campaña desde que compito en NASCAR México. Creo que nos confiamos en la buena inercia que traíamos desde hace algunos años atrás y cuando nos dimos cuenta ya era tarde", expresó el piloto.
García Jr. recordó que uno de los puntos que más influyó en su bajo rendimiento fue el fuerte accidente sufrido en Aguascalientes, donde el auto quedó totalmente destruido. A raíz de ello, el equipo tuvo que recurrir a un vehículo de repuesto que no contaba con el mismo desarrollo. A esto se sumó una fractura en el pie, lesión que le generó molestias durante las cuatro carreras posteriores.
Aunque tanto el piloto como el equipo intentaron recomponer el camino hacia el cierre de la temporada, Rubén reconoció que el margen de maniobra ya era limitado y los resultados no pudieron revertirse.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De cara al 2026, el piloto confirmó que ya sostuvo conversaciones con Ramiro, con quien acordó realizar una reestructuración importante. Entre los cambios destaca la construcción de un auto completamente nuevo, con el objetivo de evitar los problemas técnicos que se presentaron tras el accidente y comenzar la temporada siendo nuevamente competitivos.
Sobre su coequipero, Max Gutiérrez, Rubén García Jr. señaló que también se han dado pláticas internas para que el trabajo en conjunto beneficie al equipo en general y no a un solo piloto. "Estoy seguro que si todos jalamos parejo las cosas van a mejorar bastante", afirmó.
no te pierdas estas noticias
Anthony Edwards anota 26 puntos en la victoria de los Timberwolves sobre el Heat de Miami
AP
Jaden McDaniels, Rudy Gobert y Julius Randle brillaron en el triunfo de los Timberwolves sobre el Heat en un emocionante partido.
Emocionante remontada de los Wizards para vencer al Magic
AP
CJ McCollum anota 27 puntos para asegurar triunfo de Washington
Darius Garland anota 29 puntos y lidera victoria de Cavaliers sobre Pacers
AP
Los Pacers establecen récord negativo de derrotas al perder ante los Cavaliers en la NBA.