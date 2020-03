Rudy Gobert dice que perdió el olfato y el gusto por coronavirus

Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah, confesó en su cuenta de Twitter que había perdido el olfato y el gusto, apenas dos semanas de que fuera diagnosticado con coronavirus.

"Tengo que dar una actualización. Perdí el olfato y el gusto, esto es definitivamente uno de los síntomas. No he podido oler nada en los últimos cuatro días. ¿Alguien ha experimentado lo mismo?", publicó en su cuenta.

Según un estudio médico publicado por "The New York Times", la pérdida de ambos sentidos se puede asociar como síntomas de la enfermedad.

Gobert es uno de los dos jugadores del Jazz que enfermaron por el Covid-19 y el primero de toda la NBA en dar positivo a la prueba.

También fue criticado porque se tomó como broma, en un inicio, la enfermedad. Dos días antes de que diera positivo a la prueba, tocó irresponsable ente los micrófonos y grabadoras de los medios de comunicación, pese que ya había restricciones sanitarias.