Rusia a semis en Copa ATP

SYDNEY.- Daniil Medvedev perdió los estribos y le quitaron un punto por golpear la escalera de la silla del juez con su raqueta durante un acalorado segundo set. Pero el número cuatro del mundo se recuperó para sellar el jueves el pase de Rusia a las semifinales de la Copa ATP con una victoria sobre el argentino Diego Schwartzman.

Medvedev atribuyó su desplante al jet lag por la larga travesía que los rusos debieron hacer de Perth a Sydney — con escala en Melbourne — entre la fase de grupos y los cuartos de final.

El ruso anticipa que será multado por quebrantar el código de comportamiento, pero de todas formas quedó conforme tras llevarse una victoria 6-4, 4-6, 6-3 en un "partido súper complicado". A primera hora, Karen Khachanov puso arriba a Rusia al ganarle a Guido Pella por 6-2, 7-6 (4). Rusia completó la barrida 3-0 con una victoria en dobles.

"No encontraba otra cosa para pegarle que la silla", dijo. "Me dieron una advertencia por mal comportamiento lo que tenía bien merecido — la segunda no tenía discusión. Y seguimos jugando".

Medvedev destacó otros aspectos positivos, como que no dañó la silla, lastimar a alguien o romper su raqueta al pegarle a la silla del juez Mohamed Lahyani en el tenso momento tras sufrir un quiebre de servicio en el séptimo juego del segundo set.

La tensión en el duelo Rusia-Argentina empezó luego que Medvedev se llevó el primer set. Dispuso de una bola de set con el saque, pero perdió el servicio en un juego que duró 8 minutos y medio. Quebró de inmediato para llevarse el set e intercambió palabras con Schwartzman cuando ambos jugadores se dirigían a sus bancas.