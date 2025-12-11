Rusos y bielorrusos competirán en JJOO

GINEBRA.-Tres esquiadores de Rusia y seis de Bielorrusia, incluidos ex campeones olímpicos y mundiales, recibieron el miércoles la aprobación para competir en eventos clasificatorios para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en febrero.

Su regreso tras la exclusión durante la invasión militar completa de Ucrania podría ser en cuestión de días en Davos, Suiza. Savelii Korostelev, ex campeón mundial juvenil de esquí de fondo, publicó "debut este fin de semana" en sus canales de redes sociales.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) dijo que aprobó las solicitudes de los nueve para obtener el estatus de atletas neutrales y regresar a las competiciones por primera vez desde febrero de 2022.

La FIS no indicó si rechazó algunas solicitudes, ni cuántas, aunque la federación rusa de esquí dijo a la agencia estatal de noticias TASS que seis de sus atletas habían solicitado el estatus neutral.

Un nivel adicional de evaluación del Comité Olímpico Internacional debe ser superado antes de que cualquier atleta clasificado pueda ser invitado a los Juegos de Invierno que comienzan el 6 de febrero. Las directrices del COI para los organismos deportivos han mantenido a los atletas rusos excluidos de los eventos por equipos en un sistema aplicado para los Juegos de Verano de París el año pasado.

Los atletas que deseen competir como individuos neutrales sin ningún símbolo de identidad nacional no deben haber apoyado públicamente la guerra ni tener vínculos con agencias militares o de seguridad del estado.